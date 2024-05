A Primarkkal egy igazi nemzetközi óriás érkezett Budapestre – világszerte terjeszkedik az üzletlánc

Kedd délelőtt nyílt meg hazánk első Primark üzlete: a nyitást akkora érdeklődés övezte, hogy egyes vásárlók órákkal a hivatalos időpont előtt beálltak már a sorba, hogy elsőként léphessenek be az új üzletbe. A divatcikk-kiskereskedelmi vállalat népszerűsége távolról sem csak hazánkban ekkora: a cég már több mint 430 bolttal rendelkezik világszerte, céljuk pedig elérni az 530 lokációt 2026 végéig.

Világszinten is nagy szereplő a Primark

A Primark 1969-es dublini alapítása óta szinte megállás nélkül tudott növekedni, ma már az Associated British Foods konglomerátum legnagyobb leányvállalataként üzemel. Az ABF tavalyi 19,5 milliárd angol fontos bevételéből 9 milliárd fontot a Primarknak köszönhet.

A Primark forgalma 2013 óta ugyanis megduplázódott, 2022-ről 2023-ra pedig 15 százalékkal tudott bővülni.

Az üzletlánc vártnál jobb tavalyi eredményei mögött az elemzők a Primark által meglépett áremelések kedvező fogyasztói fogadtatását, a várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyuló brit lakossági keresletet, illetve az újonnan megnyitott üzletei forgalmának felülteljesítését vélik felfedezni. A Primark tavalyi éves üzemi marzsa 8 százalék körül alakult, melyre elsődlegesen a bolti lopások magas száma, illetve a németországi érdekeltségek körében véghezvitt átalakítási folyamatok költségei hatottak negatívan.

A lánc elsődleges piaca Anglia,

ahol a vásárlók 94 százaléka állítja, hogy ismeri a céget – viszont a megkérdezetteknek csak kevesebb, mint a fele állítja, hogy kedveli a Primarkot és annak termékeit. A cég népszerűsége a szigetországon túl azonban látványosan alacsonyabb: Amerikában csak minden negyedik vásárló ismeri a márkát.

A cég mögött álló Associated British Foods portfóliójában azonban távolról sem csak a Primark szerepel. A brit konglomerátum élelmiszer-feldolgozással és kiskereskedelemmel egyaránt foglalkozik, 55 országban van jelen, és 133 ezer alkalmazottal rendelkezik.

A holdingvállalat részvényei az idén 13,7 százalékkal kerültek feljebb, az elmúlt egy évben pedig 47,3 százalékkal erősödött a kurzus.

Az Írországban, Portugáliában, Spanyolországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is jelen lévő Primark az idén a magyarországi terjeszkedésen túl öt további brit üzletet is tervez nyitni, ahogy négy újabb amerikai lokáció létesítése is tervben van a vállalatnál.

A Primarkot jelenleg az 58. legértékesebb divatmárkaként tartják számon a maga 1,6 milliárd dolláros márkaértékével.