Shortolta az aranyat az egyik magyar alap, de csak most jöhet el az ő idejük

Nem lehet panaszuk a volatilis árfolyammozgások kedvelőinek májusban: az aranypiacon a hónap hozott már több mint 7 százalékos emelkedést, új történelmi rekordot, majd az amerikai jegybanki kommunikációnak köszönhetően egy látványos lefordulást.

Az igazi árfolyamrobbanás május 8-án indult, valósággal kilőttek az aranyjegyzésárak, itthon viszont az egyik hazai árupiaci alap árfolyama a nemesfémével tökéletesen ellentétes mozgást mutat azóta is: ahogy felfelé kapaszkodott az arany ára az árupiacon, úgy olvadt napról napra az alapban lévő eszközök értéke. Ezek alapján lehetett sejteni, hogy

shortpozíciót vett fel az alap kezelője az aranyban, ami – utólag – rossz időzítésnek tűnt, bár szóltak mellette érvek. Mára azonban úgy fest, néhány kemény hét után végül bejöhet a számításuk.

A befektetési alapok sajátossága, hogy nem nyilvánosak a portfóliókezelői döntések, mivel napon belül akár többször is változhat, hogy az aktívan kezelt befektetési portfólióban lévő pénzt éppen miben igyekszik fialtatni az alap kezelője. A befektetők jobb híján csak az alap tájékoztatójára és a havi jelentésekben lévő részinformációkra hagyatkozhatnak.

Lefordult az egyik legnépszerűbb árupiaci alap árfolyama

Látványos egybeesés, hogy mialatt májusban 2284 dollárról 2450 dollárig száguldott az arany unciánkénti ára (7,3 százalékos emelkedéssel), közben az egyik hazai árupiaci alap – az OTP Föld Kincsei – ugyanezen időszak alatt közel 10 százalékos mínuszt produkált. Ilyen rövid idő alatt ez durva kilengés, még a legmagasabb kockázatúnak tartott alapoktól sem megszokott. Ráadásul az eddig gyenge május a portfólió egész idei teljesítményét is lerontotta: jelenleg mínusz 7,5 százalék.

A két hét alatt közel 10 százalékos mínusz az alap nettó eszközértékét 41 milliárd forintról 37 milliárdra apasztotta. Az aranyéval ellentétes mozgás alapján feltételezhető shortpozíciót egyébként megerősíti a havi beszámolójuk is: az április végi jelentés szerint a különféle nyersanyagpiaci termékek közül rendelkeztek tőkeáttételes réz-, nyersolaj-, arany- és ezüst-shortpozíciókkal, a búzára pedig longra rendezkedtek be.

A Föld Kincsei egyébként az aranynál sokkal tágabban értelmezett árupiaci kitettséget kínál,

beleértve nemesfémeket, ipari fémeket, ritkaföldfémeket, kőolajszármazékokat, földgázt, mezőgazdasági növényeket és állatokat.

Elég magas kockázatú, abszolút hozamú származtatott árupiaci alapról van szó, a célja nem is egy referenciahozam (például BUX vagy állampapírhozamok) felülteljesítése, hanem a lehető legnagyobb hozam elérése, még lefelé tartó piaci trendek esetén is. Aktívan kezelt abszolúthozam-stratégiát követnek, így a hagyományos hosszú pozíciókon kívül felvesznek rövid pozíciókat is, amelyek az áresésből profitálhatnak.

A Föld Kincsei árfolyama rövid távon valóban nem fest szívderítően, az alap befektetőinek azonban megnyugvást hozhat a Federal Reserve szerda esti kommunikációja.

Így könnyen lehet, hogy a május végi aranyeső végül, a nagy ijedtség után az alap befektetőinek is aranyat ér.

Mi történik most az aranypiacon?

Ez a hét meglehetősen gyászos, de akik az év korábbi szakaszában vásároltak a nemesfémből, még bőven két számjegyű hozamnak örülhetnek. A hétfőn még a 2450 dolláros unciánkénti ár áttörésével próbálkozó arany piacán azonban fogyóban a lendület, csütörtökre az azonnali a BullionVault adatai szerint 2360 dollárig süllyedt, vagyis a hét eddig 3,7 százalékos mínuszt hozott.

A jegyzés nagyot esett a Federal Reserve-jegyzőkönyv szerda esti közzététele után is, amiből arra lehetett következtetni, hogy 2024-ben lehet, hogy nem is lesz kamatcsökkentés a tengerentúlon (eddig szeptemberre árazták a piacok).

Elméletileg, amikor a dollárkamatok magasak, emiatt pedig szép hozamot termelnek az amerikai állampapírok – aki ma kétéves kincstárjegyet vesz, évi 4,89 százalék hozamot tehet zsebre –, az aranynak semmi keresnivalója a történelmi csúcsokon, a hétfői 2449 dolláros ár azonban rekord volt. Ezért volt ráció arra spekulálni, hogy tartósan magas kamatok mellett az aranyjegyzésáraknak előbb-utóbb le kell fordulniuk a történelmi rekordszintekről.

Az arany árát a kamatkörnyezet ellenére azonban két dolog stabilan hajtotta eddig: egyrészt a jegybanki vásárlások, másrészt épp az amerikai kamattal kapcsolatos spekuláció: a Fed eddigi kommunikációja és a javuló inflációs adatok alapján ugyanis joggal lehetett arra számítani, hogy nincs már messze az első kamatvágás az Egyesült Államokban, ha pedig a kamatok (és vele együtt a kötvények hozama) lefele tartanak, az felértékeli a kamatot nem fizető eszközök árát, így az aranyét is.

A Fed szerdai üzenete – nem elég alacsony az infláció, addig maradnak a jelenlegi kamatok, amíg nem közelít az árindex a 2 százalékhoz – azonban mindent borított, amit elég gyorsan be is árazott a piac, vagyis újra az aranyárfolyam esését váró befektetőknek kedvezhetnek a folyamatok.

Temetni azonban még nem kell az aranyat

Az Erste elemzői szerint azonban nem ennyire egyszerű a kép, tehát nem kell most hirtelen szabadulni az aranybefektetésektől. Mint írták, a kamattal kapcsolatos optimista várakozások, bár már nem segítik az ár további emelkedését (ezt látjuk csütörtökön is), a jegybanki, különösen a kínai vásárlások azonban folytatódhatnak, így nem biztos, hogy vége a nemesfém menetelésének.

Mint Pletser Tamás az Erste elemzője jelezte, a kínai jegybank tartalékainak jelenleg 4,5 százaléka arany, és a következő években ezt 20-25 százalékra növelnék.

Miből válogathatnak a magánbefektetők?

Az arany a befektetők többsége szerint hosszú távú befektetés, szóval egy néhány napos eladói hullám és vele egy 3-4 százalékos leértékelődés bőven belefér az egészséges korrekció kategóriájába. Az idei teljesítmény ugyanis még mindig látványos: 14,5 százalékkal magasabb az arany jegyzésára, mint az év elején, az ezüsté pedig 27,5 százalékkal. Az utóbbi tízéves csúcsra ért szintén hétfőn, 32 dollár unciánkénti árfolyamnál, ám azóta 4,7 százalékot korrigált. A jó teljesítmény az arany árfolyamugrásával is magyarázható, de az ipari felhasználás is előtérbe került: ez pedig a napelemgyártás felfutása.

A magánbefektetők előtt több lehetőség áll a trend lekövetésére, ilyenek az arany-ETF-ek, az aranybányász vállalatok részvényeiből mazsolázó ETF-ek vagy épp a hazai befektetési alapok.

Aki a hazai befektetési alapok közül válogatna, itthon is talál aranyfókuszú nyersanyagalapot. Ezek közül a többség szépen hozta a kötelezőt, van persze kiugró érték mindkét irányban.

Az Erste Arany Alapok Alapja például centikre van a 20 százalékos idei árfolyamplusztól. Itt a befektetési cél elég egyszerű, az arany mindenkori piaci teljesítményét követi, olyan befektetésekkel, amelyek mögött lehetőség szerint fizikai aranyfedezet áll. A legutolsó portfóliójelentésük szerint az alap közel 5 százalék pénzeszközzel rendelkezik, a többi pedig a fizikai aranyat tartó UBS arany-ETF-ben lévő Jelenleg 5,8 milliárd forint az Erste aranybefektetési alapjának a nettó eszközértéke.