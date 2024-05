Villámgyorsan terjeszkedik Amerikában a Deutsche Telekom tengerentúli leánya, a T-Mobile US

A német Deutsche Telekom többségi tulajdonában (50,04 százalék) álló T-Mobile US, az Egyesült Államok második legnagyobb mobilszolgáltatója megveszi a US Cellular mobilüzletágát és frekvenciavagyonának mintegy 30 százalékát nagyjából 4,4 milliárd dollárért – írta a Bloomberg kedden.

Már csak a Verizon nagyobb, mint a T-Mobile US / Fotó: AFP

A vételárból 2,4 milliárd dollárt készpénzben fizet meg a vevő, 2 milliárd dollár értékben pedig adósságokat vállal át az eladótól – tették hozzá. A tranzakciót a hatósági jóváhagyások függvényében várhatóan 2025 közepén zárják le. A zárást követően a US Cellular megtartja az Egyesült Államok egyik legnagyobb toronyüzletágát, spektrumportfóliójának 70 százalékát és jelentős befektetéseit is.

A T-Mobile részvényei nem reagáltak a hírre érdemben az amerikai tőzsdenyitás utáni kereskedésben, míg a US Cellular részvényei több mint 10 százalékkal lőttek ki.

A telített amerikai mobilpiacon egyre élesebb a verseny, miközben a kábelszolgáltatók is egyre-másra törnek be a területre az előfizetőiknek csomagban kínált telefonos szolgáltatásaikkal. Ennek ellenére gyorsan kiépített 5G-s lefedettségének és a kínálatában szereplő mobil internet-hozzáférési lehetőségeknek köszönhetően a T-Mobile US tavaly rávert a versenytársaira, és az idei első negyedévben is a vártnál jobb eredményekről jelentett, miközben előfizetői bázisa is lendületesebben bővült az előrejelzésekhez képest.

Az ügyletre visszatérve, a készpénzes vételárat hitelfelvétel nélkül, már rendelkezésre álló forrásaiból fizeti ki a cég, a 2 milliárdos átvállalásával pedig valószínűleg kedvezőbb hitelkondíciókat érhetnek el.

A cég áprilisban megkapta amúgy az amerikai hatósági jóváhagyást a részben a híres színész, Ryan Reynolds tulajdonában álló, kedvező áron szolgáltató Mint Mobile megszerzéséhez is, amelyet 1,35 milliárd dollárért szereztek meg, a vételár 39 százalékát készpénzben, míg 61 százalékát részvényben kiegyenlítve.