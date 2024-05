Új állampapírok jönnek – ezt lehet tudni róluk

Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója a Portfolio befektetési konferencián beszélt egyebek mellett arról, hogy egy új inflációkövető kibocsátásán gondolkodnak. Ezzel nem a lakossági kínálatot növelnék, arra ott a Prémium Magyar Állampapír, hanem intézményi termékről lenne szó (de ahogy eddig is, a magánbefektetők továbbra is hozzáférnek az intézményi kötvényekhez).

Nagy bejelentések jönnek az új állampapírokról / Fotó: Róka László / MTI

A leendő új kondíciói még nem nyilvánosak.

Kurali Zoltán arról is beszélt, hogy rövid távra a Bónusz Magyar Állampapírt tartja a legjobb választásnak az államkötvény kínálatból, hosszabb időre pedig a Prémium Magyar Állampapírt.

Nem értik, mi történik a Bónusz Magyar Állampapírral A kibocsátó furcsállja, hogy a jelenleg legmagasabb kamatozású Bónusz helyett mást favorizál a lakosság.

Megújul a MÁP+ is, de továbbra is ötéves lesz a futamideje, a kamatfizetés viszont nem fél évente, hanem évente történik majd. Az is újdonság, hogy nem hetente lehet jegyezni az új MÁP+ sorozatokat, hanem havonta, így viszont mindig a felhalmozott kamattal értékesítik a kötvényt. A lépcsős kamatozás marad, a további részletek megismerésére azonban várni kell még a hónap végéig, akkor hirdetik ki a kondíciókat, a bevezetés ideje pedig június eleje.