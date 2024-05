Megnégyszereződött a Samsung nettó bevétele – közölte a vállalat a hét elején –, főképp annak köszönhetően, hogy a Microsoft és Apple mesterséges intelligenciával kapcsolatos megrendelései megsokszorozódtak.

Fotó: AFP

A figyelmes szemlélő már április eleje óta számíthatott erre a jó hírre, mert a dél-koreai csipgyártó akkor tette közzé az előzetes adatokat.

Meghökkentőnek látszik, hogy az üzemi eredmény 932,8 százalékkal nőtt éves alapon. Tudnunk kell azonban, hogy a bázis, ahonnan a növekedés elindult, rendkívül alacsony volt. 2023 fekete évnek számított a félvezetőgyártóknál a Covid utáni keresletcsökkenés miatt.

Most azonban fordulat látszik a memóriacsipek piacán, mind a DRAM-, mind a NAND-szegmensben emelkedtek az árak, így a profitmarzsok is hirtelen nagyot ugrottak felfelé. Az áremelkedési periódusban a vállalatnál felhalmozott készleteket is átértékelik.

Összességében ezért nem kell csodálkozni az újságokban és az internetes portálokon megjelenő hangzatos címeken.

Mégis érdemes jobban odafigyelni a Samsung jelentésére, hiszen olyan új elemeket tartalmaz, amelyek megerősíthetik, hogy egy szuperciklus kezdetének lehetünk tanúi.

A félvezető iparág hagyományosan ciklikus természetű. Ennek egyebek között az is az oka, hogy a technológiai változások gyorsan elavulnak, és a csipek egy-egy új generációja hullámzó keresletet és árbevételt generál. A szektort az is jellemzi, hogy a profitmarzsok az innovatív időszakok értékesítési ciklusának elején magasabbak.

A leggyorsabb újítók azonban csökkenteni kénytelenek az áraikat, amikor újabb szereplők lépnek be a piacra hasonló termékekkel. Természetesen nem csak az innováció határozza meg a „közönséges” iparági ciklusokat, hanem a makrogazdasági és geopolitikai folyamatok és számos más tényező is. A szuperciklus ezzel szemben egy olyan keresletszerkezeti, innovációs változás, amely egy adott iparágban a fellendülés és a visszaesés hosszabb időszakán is túlnyúlik, azaz nem egyszerű termékváltási ingadozásról van szó.

A dél-korai vállalat esetében a mobilkereslet leginkább stagnálhat, de a generatív mesterséges intelligencia (MI) iránti kereslet átalakíthatja a Samsung bevételstruktúráját. Egyrészt arról van szó, hogy a nagy tech óriások megrendeléseinek szerkezete megváltozott, a flash memória üzletág fellendülését a Samsungnál az MI-alkalmazások támogatják. Itt játszanak szerepet a Microsoft és az Apple gigantikus megrendelései. Ez még nem jelentene szuperciklust,

hiszen pár negyedév múlva egyre többen tudnak majd hasonló termékeket kínálni.

A mesterséges intelligencia használatához azonban például számos háttértevékenység kapacitását is meg kell emelni. Így már most szűkösek az erőforrások például a HDD-tárolás területén, de a kereslet lavinaként zúdul át a más, korábban gyengélkedő háttértevékenységek irányába is. Ez túlmutat a Samsung egyedi jellegzetességein, az egész szektor átalakulóban van. Nem csak szerkezeti a bővülés. Egyre több iparág fog olyan csipeket használni, amelyekre korábban nem volt szükség a gyártási vagy szolgáltatási folyamatban. Nem kell bonyolult gondolatmenet ahhoz, hogy átlássuk, az energia- és az alapanyagárak sem maradnak majd ki a sorból, az MI itt is átalakítja a keresleti viszonyokat.

Visszatérve a félvezetőszektor és a Samsung kilátásaira, a geopolitikai változások miatt a gyártók most régen látott amerikai kormányzati támogatásban is részesülnek. A Samsung négy létesítményt húz fel Texasban,

tervének megvalósításához közel 6 milliárd dollárt kap az Egyesült Államoktól.

A 2022-ben elfogadott amerikai Chips and Science Act, a félvezetőipar támogatását szolgáló program segíti a félvezetőgyártókat, valamint szinte minden vállalat adókedvezményeket is kap egyes beruházásaihoz.

