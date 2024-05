Vádat emelhetnek a Boeing ellen, Washingtonban is megelégelték a cég sorozatos malőrjeit

Megelégelték Washingtonban is a Boeing sorozatos malőrjeit, az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma büntető eljárást kezdeményezett a repülőgépgyártó ellen, mivel – amint a Boeinggel közölték – a cég megszegte a felek közt létrejött 2021-es megállapodást, amely a Boeing 737 Max 2018-as és 2019-es, összesen 346 emberéletet követelő baleseteit követően mentesítette a büntetőjogi következményektől – írja a brit The Standard hírportál. Az angolszász országokban a jogi személyek is büntetőjogi felelősségre vonhatók.

Az Boeing 737 Max 9 oldalfalának kiszakadása lehetett az egyik utolsó csepp a pohárban / Fotó: AFP

A Boeing megszegte az amerikai kormányzattal kötött megállapodást

A Boeing ugyanis elmulasztott "megfogalmazni, bevezetni és végrehajtani egy olyan vállalati megfelelési (compliance) és etikai programot, amellyel az amerikai büntetőjogi normák megsértését megelőzhetnék, illetve felderíthetnék a társaság működése során" – állítja a megkeresésben a minisztérium.

Januárban a Boeingnek már szembe kellett néznie egy átfogó vizsgálattal, amikor leszakadt a géptörzs oldalfalának egyik darabja az Alaska Airlines új 737 Max 9 típusú repülőgépéről, és csak hajszál híján maradt el az újabb katasztrófa. Ráadásul a haváriára mindössze két nappal azelőtt került sor, hogy lejárt a vállalatot védő 2021-es megállapodás.

Mielőtt döntenének a vádemelésről, a minisztériumi tisztviselők most azt vizsgálják, hogy a repülőgépgyártó milyen lépéseket tett a megállapodás megsértésének az orvoslására, ezért a június 13-ig adtak határidőt a cégnek a részletes válaszadásra. Ezután pedig július 7-ig döntenek az eljárás megindításáról.

A Boeing menedzsmentje egy rövid válaszban már közölte, hogy véleménye szerint tiszteletben tartotta a megállapodást, de arról is biztosították a tárcát, hogy a lehető legnagyobb átláthatósággal kívánnak együttműködni, ahogy ezt a megállapodás teljes időtartama alatt is tették, beleértve az Alaska Airlines januári balesetét követően feltett kérdésekre adott válaszaikat is".

Egyik pofont kapja a másik után a repülőgyártó

A Boeing folyamatos válsága egyébként már vezetőségi átszervezéshez és kormányzati vizsgálatokhoz is vezetett.

Egy áprilisi szenátusi meghallgatáson a vállalat egyik mérnöke azt vallotta, hogy veszélyesen leegyszerűsítették a gyártási folyamatot bizonyos repülőgépeknél, és amikor emiatt biztonsági aggályokat vetett fel, egyszerűen félreállították, bár azt a történetet a vállalat vitatta.

Visszatérve a büntetőeljárásra, az előkészítés során az igazságügyi minisztérium tisztviselői május 31-én találkoznak a halálos balesetek áldozatainak családtagjaival és ügyvédjeikkel is - írja a Reuters.

"Ez az első lépés afelé, hogy a Boeinget végre felelősségre vonják a két járat 346 utasának, illetve pilótáinak és légiutas-kísérőinek a haláláért" - mondta a brit hírügynökségnek Paul Cassell, az áldozatok családtagjait képviselő egyik ügyvéd.

"Most az igazságügyi minisztériumnak kell előrevinnie a büntetőeljárást, mégpedig határozottan és hatékonyan, hogy mielőbb megszülessen az ítélet" – tette hozzá.

A Boeing amúgy a 2021-es büntetőjogi mentesítése fejében már megfelelőségi gyakorlatának átalakításán túl szintén vállalta, hogy összesen 2,5 milliárd dollárt fizet az áldozatok hozzátartozóinak.

A cég részvényárfolyama idén eddig több mint 28 százalékkal, szerdán pedig a tőzsdenyitás előtti online kereskedésben 1 százalékkal 180 dollár alá esett. Ezen az áron azonban már vételre ajánlja a papírt az LSEG elemzői konszenzusa, mégpedig 230 dolláros medián célár mellett.