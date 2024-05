Elállhat az Oleg Gyeripaszka orosz mágnás Strabag-részesedésének megszerzésére szőtt tervétől az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI), ha fennáll a szankciók megsértésének a kockázata – közölte csütörtökön Johann Strobl, az Oroszországban még jelen lévő legnagyobb nyugati bank vezérigazgatója.

Nem tetszik az amerikaiaknak, hogy a Raiffeisen pénzügyi mentőövet nyújt az oroszoknak / Fotó: AFP

Zseniális tervet eszeltek ki a Raiffeisen Banknál

A már megkezdett manőversorozat révén az RBI a szankciók megsértése nélkül kíván hozzájutni orosz leánybankja nyereségéhez, miközben Gyeripaszka részesedését is megszerezné a Strabagban. Ehhez a Raiffeisen orosz leánybankja egy közvetítőn keresztül megvenné Gyeripaszka cégétől 1,5 milliárd euróért a Strabag-pakettet, majd természetbeni osztalékként passzolná át bécsi anyabankjának a 28 százalékos részesedést.

Csakhogy a szankciókkal sújtott Gyeripaszkával – még ha nem is közvetlenül – kötött ügyletet tűz alá vette az amerikai pénzügyminisztérium, és vizsgálódni kezdett az ügyben az Egyesült Államok szankciós hatósága, az OFAC is. Ezt követően pedig az osztrák hatóságok is felszólították az RBI-t, hogy előzze meg az Egyesült Államok erőteljesebb reakcióját, és ejtse az üzletet.

Strobl egyébként egészen pontosan azt mondta, hogy „figyelmesen meghallgatta” a hatóságokat, és hogy a következő hetekben felülvizsgálják az üzletet, ám nem volt hajlandó nyilatkozni a folytatás valószínűségéről.

Egyre nő az amerikai nyomás

Több mint két évvel az orosz–ukrán háború kitörését követően az amerikaiakat egyre jobban bosszantja a Raiffeisen folyamatos jelenléte Oroszországban, amely a Moszkva és Bécs közötti kapcsolatokról árulkodik. Legyen szó az orosz gázszállításokról vagy arról, hogy a császárvárost tartják az Oroszországból, illetve a szovjet utódállamokból származó pénz elosztóhelyének is.

A befektetők ugyanakkor üdvözölték a Strabag-üzletet. Örülnének, ha az orosz részvényes kikerülne Európa egyik legnagyobb építőipari cégéből, amely korábban moszkvai luxuslakások mellett például a szocsi olimpiai stadiont is felépítette.

Az RBI is ellenállt eddig a moszkvai kapcsolat megszakítására irányuló nyomásnak, bár állítólag már régóta vizsgálja ezt a lehetőséget.

Az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztviselői a Reuters szerint viszont már év elején közölték a bankkal és az osztrák hatóságokkal az aggodalmaikat, főleg mivel szerintük Gyeripaszka meglehetősen jól járna a tranzakcióval –- értesült a Reuters. Az orosz mágnás közben tagadja, hogy kapcsolatban állna a Strabaggal, és az ellene hozott nyugati szankciókat elhibázottnak és hamis információkon alapulónak minősítette.

Nyugati vélemények szerint tűrhetetlen, hogy a Raiffeisen biztosítja több millió orosz ügyfélnek azt a pénzügyi mentőövet, amelyen keresztül eurót vagy dollárt tudnak külföldre juttatni.