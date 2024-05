A legfrissebb adatok szerint az amerikai kiskereskedelem nincs csúcsformában, a fogyasztás például stagnál márciusról áprilisra, de ez a Walmart számain még nem látszott meg, a társaság csütörtökön publikálta az első negyedéves jelentését, amely az áprilisi forgalmi adatokat is tartalmazta.

Nem toltak ki a vásárlók a kiskeróriással / Fotó: Shutterstock

A kiskereskedelmi óriás az egész 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan optimista maradt, meg is emelte a teljes évi forgalom és nyereség várakozásait. Arra számítanak, hogy az inflációs trend továbbra is lefelé tart (ezt a szerdán beérkezett áprilisi fogyasztói árváltozás adatok megerősítették), ezzel együtt pedig tovább emelkedik a kereslet az alapvető élelmiszerek iránt, s a tartós cikkekből is több fogyhat.

Az amerikai kiskereskedelmi piac meghatározó szereplője eddig 3-4 százalékos nettó árbevétel-növekedéssel kalkulált éves szinten, most ezt annyiban javították, hogy a forgalom e sáv feletti mértékben bővülhet. Az egy részvényre jutó profit pedig a 2,23–2,37 dolláros sáv felső határán, vagy kissé még a fölött alakulhat.

A módosított prognózisra a Walmart-részvények hatszázalékos árfolyamugrással reagáltak a tengerentúli tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Az üzletek számának változásával korrigált értékesítési árbevétel az Egyesült Államokban 3,9 százalékkal nőtt az április 30-al zárult negyedévben (üzemanyag eladásoktól megtisztítva), 2023 azonos időszakához képest. Az elemzők 3,15 százalékos növekedésre számítottak.

Jó hír, hogy a bevétel növekedése nem csupán az inflációnak köszönhető, a forgalom volumene is emelkedett. A globális árbevételi adat 161,5 milliárd dollár lett, ami 5,8 százalékkal magasabb a tavalyi bázisnál. A korrigált működési eredmény 13,7 százalékkal emelkedett, ennek okai az amerikai üzletek magasabb bruttó árrése, valamint a gyarapodó franchise bevételek. A globális e-kereskedelmi üzletág 21 százalékos bevétel ugrást produkált, a helyi pedig 22 százalékosat.

A Walmart profitálhat abból, hogy az amerikai fogyasztók láthatóan elég jól viselik az inflációt, a pedig stabil. Kockázatot jelent ugyanakkor, hogy az ingatlanbérleti díjak továbbra is magasak, sokak vásárlóereje csökken emiatt.