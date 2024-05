Az Apple-nél is vonzóbb befektetést talált Warren Buffett

A világ egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett vagyon- és balesetbiztosítójában szerzett 6,4 százalékos részesedést a Berkshire Hathaway. A Chubb-pakett március végén 6,7 milliárd dollárt ért a szerdai piaczárás után nyilvánosságra hozott tőzsdei beadvány szerint. A Berkshire a tavalyi év második felében kezdte a pozíció építését.

Sok kisbefektető vakon követi Buffett lépéseit / Fotó: AFP

A vagyon- és balesetbiztosítási (P/C) befektetések megalapozzák a Berkshire jólétét és növekedését

– írta nemrégiben a részvényeseknek az omahai orákulum.

Kevesebb Apple, több Chubb Buffett kosarában

A Chubb részvényei idén 12 százalékot emelkedtek, amitől csak egy hajszállal maradt el a széles piacot leképező S&P 500 11 százalékos dinamikája. Igaz, az amerikai zárást követő kereskedésben a Berkshire bejelentése nyomán közel 10 százalékot pattant a Chubb.

A olcsónak tűnik,

amennyiben a következő 12 hónapra előrejelzett nyereségének 11,3-szorosán forog, szemben az S&P 500 20,6-szoros szorzójával és a pénzügyi szektor 15,3-szoros szorzójával a FactSet adatai szerint.

A Berkshire azt is bejelentette, hogy az idei első negyedévben eladta HP-pakettjét, és 13 százalékkal, 135,4 milliárd dollárra csökkentette Apple pozícióját. Aligha lephette meg az elemzőket az évtizede hatalmas Apple-pakettet tartó Warren Buffett tőzsdeguru kitárazása, mert már eddig is azt tartották, hogy ez most a legkockázatosabb befektetése. Egyben a leggyümölcsözőbb is, amennyiben a korábbi 5,9 százalékos részesedés tartásával 120 milliárd dolláros nem realizált nyereségen ült. A Wall Streeten az volt az általános nézet, hogy Buffett azért nem tud szabadulni az egyre kockázatosabb Apple-pakettől, mert egyelőre nincs jobb alternatíva a piacon ennyi rengeteg pénz gyors befektetésére.

Közel egy éve vásárolja a részvényt a Berkshire

Joggal merülhet fel, hogy

miért csak most derült ki a tavalyi részvényvásárlás?

Hiszen azoknak az intézményi befektetőknek, akik legalább 100 millió dollárt kezelnek amerikai részvényekben, minden negyedév végén közzé kell tenniük részesedésüket az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz (SEC) benyújtott 13F formanyomtatványon.

Van azonban egy kiskapu. A Berkshire a tavalyi harmadik és negyedik negyedévére vonatkozó nyilvános beadványai megjegyezték, hogy a vállalat legalább egy olyan holdingot kihagyott, amelyre bizalmas kezelést kért a SEC-től. Olyankor kérhetik a pozíció titokban tartását, ha annak nyilvánosságra hozatala felfedné a folyamatban lévő vételi vagy eladási programot. Befolyásolva ezáltal annak árazását.