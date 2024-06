A debreceni gyártás megindítására készülő BMW visszavont egy hatalmas akkumegrendelést

A svéd Northvolt és a BMW közösen úgy döntött, hogy a Northvolt tevékenységét a következő generációs akkumulátorcellák fejlesztésére összpontosítja, egyúttal a német autógyártó visszavonta 2 milliárd eurós akkumulátorrendelését olyan modellekre, mint az i4 és az iX, mert a minőség nem felelt meg az elvárásoknak. De a BMW továbbra is erősen érdeklődik egy nagy teljesítményű körkörös és fenntartható akkumulátorcella-gyártó létrehozása iránt Európában.

A BMW i4-es elektromos modellje / Fotó: AFP

A Bloomberg a meg nem nevezett BMW-forrásokra hivatkozó Manager Magazint idézi. Eszerint a Northvolt május végén tájékoztatta befektetőit a megrendelés visszavonásáról. A koreai Samsung SDI gyártó jelenleg elegendő cellával látja el a BMW-t a kereslet kielégítésére, s a BMW modelljeit középtávon mindenképpen az elektromos autók következő generációja váltja fel a Manager Magazin beszámolója szerint, melyből az is kiderül, hogy a BMW továbbra is a Northvoltra támaszkodik.

Európával a háta mögött fejleszt a Northvolt

A svédországi bejegyzésű Northvoltot az amerikai Tesla elektromosjármű-gyártótól kiugrott menedzserek alapították még 2016-ban. Majd 2019 nyarán egymilliárd dolláros tőkeemelést hajtottak végre, hogy finanszírozzák a svédországi gigaakkugyár, a Northvolt One kivitelezését. A pénzügyi műveletet a Volkswagen és a Goldman Sachs vezette, de benne volt a BMW, a svéd AMF nyugdíjalap, a Folksam biztosító, az IKEA csoporthoz tartozó IMAS Alapítvány, valamint a Spotify arca, Daniel Ek is. Idén tavaszig

50 milliárd dollár értékben kaptak megrendelést

olyan óriásvállalatoktól, mint a BMW, a Fluence, a Scania, a Volvo Cars és a Volkswagen csoport. A Northvolt jelenleg csak a svédországi Skellefteaban található gyárából, illetve az ugyancsak svédországi Vasterasban működő Northvolt Labs kutatási, fejlesztési és iparosítási bázisáról tud akkumulátorokat szállítani. Az év elején megkapta Európa eddigi legnagyobb, 5 milliárd dolláros zöldhitelét. Ezt egy 23 kereskedelmi bankból álló csoport nyújtja, de masszívan részt vállalt benne az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Északi Beruházási Bank (NIB) is, amelyeknek az Európai Bizottság InvestEU programja nyújtott forrást.

Debrecen és Göd

Debrecenben több mint 400 hektáros területen a BMW Group egy teljes járműgyárat épít, prés-, karosszéria-, fényező- és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátormodulok összeszerelésével. A német gyártó több mint 2 milliárd eurót (790 milliárd forint) fektet be a telephelybe. Évente mintegy 150 ezer autó készül majd itt, 2025-től pedig kizárólag tisztán elektromos meghajtású, és ekkor érkezik a Neue Klasse első modellje is. A cégnek már most több mint ezer alkalmazottja van. A leendő dolgozókat klasszikus juttatásokkal és

kedvezményes autókkal csábítják.

A Samsung SDI az Óbudai Egyetemmel együttműködve a hazai oktatásban is szerepet vállal, az akkumulátorgyártás specifikus képzés elindításával, valamint ösztöndíjprogramot és szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a gödi gyárban.