Egyre őrültebb a mesterséges intelligencia rali

Nem lankad a Wall Streeten az őrült mesterséges intelligencia rali. A kulcsfontosságú csipeket gyártó Nvidia az idei év első felében bő 150 százalékot emelkedett. Jórészt ezzel magyarázható a széles piacot leképező S&P 500 index 15 százalékos felhúzása. Mindez annak ellenére történt, hogy a feltapadt infláció miatt elillant a reménye a korai kamatvágásnak.

Többéves bikapiac korai szakasza? / Fotó: Shutterstock

Arról nem is szólva, hogy az irányadó 10 éves amerikai kincstárjegy hozama a héten 4,287 százalékra emelkedett a tavalyi év végi 3,860 százalékról. Bár az emelkedő hozamok általában lelohasztják a befektetők részvénypiaci kockázatvállalását, de az idei év első felében a szorongáson úrrá lett a befektetői vágy, hogy egy darabot birtokoljanak a mesterséges intelligencia jövőjéből.

A második fél évi kilátások kedvezők. A vállalatok nyereségesek, az infláció enyhül, s van remény, hogy még az idén kamatot vág a Fed. Mégis előfordulhat, hogy a rali elakad. A befektetők türelmüket veszíthetik, ha a Fed sokáig változatlanul hagyja a kamatlábakat.

Az elnökválasztási kampány felkorbácsolhatja a volatilitást.

De a túlárazott részvényértékelések is csalódás forrásai lehetnek.

Az Nvidia túlsúlya is kockázatot hordoz. Idén eddig az Nvidia az S&P 500 indexkosár teljes hozamának 30 százalékát adta, beleértve az osztalékokat is. Ha a Google anyavállalat Alphabetet, a Microsoftot, a Facebook anyacég Metát és az Amazont is hozzá számítjuk, akkor ez a cégcsoport adja széles piaci amerikai részvényindex hozamának több mint felét.

Ám a halmozódó kockázatok ellenére is óriási a bizakodás.

Úgy gondoljuk, hogy egy többéves bikafázis korai szakaszát mutatja a mesterséges intelligencia

– mondta Mona Mahajan, az Edward Jones vezető befektetési stratégája.

A mesterséges intelligencia végső soron az egész gazdaságra hatást gyakorol. Solita Marcelli, az UBS Global Wealth Management amerikai befektetési igazgatója szerint az a technológia minden piaci klíma esetén használható befektetéssé vált. Nem számít, hogy gyorsul vagy lassul a gazdaság. Ahogy fogalmazott:

a technológiai befektetések révén egyszerre lehet megjátszani a tőzsdén a védekezési és támadási stratégiát.

Vannak azért aggodalmaskodó hangok is. Így például Ben Pace, a Cerity Partners vagyonkezelő cég befektetési igazgatója úgy véli, nagy szükség lenne, hogy a piac többi része is felzárkózzon a technológiai ralihoz.