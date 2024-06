Elfüstölhet a dohányóriás nyereségének egy része

Profitfigyelmeztetést adott ki kedden a British American Tobacco (BAT) a csökkenő cigaretta és az Egyesült Államokban terjedő illegális e-cigaretták kiharaphatnak egy szeletet a dohányipari óriás nyereségéből és bevételéből is első félévben.

A társaság vezetése az árbevétel és az üzemi eredmény tekintetében is legfeljebb öt százalékos csökkenésre számít 2024 első hat hónapjában, az év egészét viszont továbbra is hasonló ütemű bővüléssel tervezi lezárni, 2026-ban pedig 3-5 százalék közötti növekedés jöhet a hazánkban is jelen lévő, Pécsen idén 60 milliárd forintos beruházásba kezdő társaságot.

A visszább vágott féléves prognózist a legmeghatározóbb, hazai piacon felmerülő nehézségekkel indokolja a BAT, melynek két hagyományos dohányüzletága mellett új termékei is megszenvedik az új fogyasztói trendeket. A vásárlók ugyanis az Egyesült Államokban is egyre nagyobb számban váltanak a drágább márkákról az alacsonyabb árfekvésű dohánytermékekre, ráadásul emellett sokan használnak illegális, eldobható e-cigarettákat is.

A társaság ugyan már látja a javulás első jeleit, a hazai piacon idén már kilenc százalékkal esett vissza a hagyományos cigaretták értékesítése az iparág egészében.

A fellendülés az év második felében jöhet el, amit a vállalat korábban végrehajtott beruházásai is támogathatnak a vezetőség reményei szerint.

Nem mindenki osztja teljesen a British American Tobacco optimizmusát. Chris Beckett, a Quilter Cheviot vezető részvényelemzője a szerint ugyanis a BAT első féléve előrejelzett bevétel- és nyereségcsökkenése „markánsabb” volt a vártnál – idézi a Reuters a szakértőt.

A befektetőket is inkább elbizonytalanította a társaság átírt profitvárakozása, a BAT londoni tőzsdén jegyzett részvényei 1,2 százalékkal süllyedtek a kedd délelőtti kereskedésben. Az év eleje óta öt százalékkal erősödött a kurzus.