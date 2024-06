Mélypontra szakadt a tőzsdén tárolt ether tokenek száma, mit jelent ez az ETF-ek számára?

Drámai mértékben lecsökkent a centralizált kriptotőzsdéken tárolt ether tokenek száma, mióta az amerikai tőzsdefelügyelet kiadta az engedélyt a tőzsdéknek, hogy bejegyezzék saját felületeiken a második legnagyobb kriptodeviza ETF-jeit.

Jönnek az ether-ETF-ek, kifelé áramlanak a tokenek a tőzsdékről / Fotó: Idrees Abbas

A centralizált tőzsdéken tárolt ether mennyisége több mint hárommilliárd dollárral csökkent bő egy hét alatt, május 23. és június 2. között ugyanis 797 ezer darab tokent vettek ki kriptotőzsdei számláikról a befektetők. A jelentős tőkeáramlás eredményeként

a tőzsdéken tárolt etherek aránya évek óta nem látott alacsony szintre, 10,6 százalékra zuhant.

A Cointelegraphnak nyilatkozó szakértők szerint a közvetlen likviditás visszaesése az ether árfolyamára is hatással lehet. A kevesebb ugyanis keresleti túlsúlyt hozhat létre a parketten, ami tankönyv szerint erősítheti a token kurzusát. A tőzsdei számlákról való kiáramlásnak van egy másik olvasata is: az elemzők szerint ez arra is enged következtetni, hogy a befektetők egy jó része a közeljövőben nem szeretne majd megválni a tokenjeitől – minden bizonnyal azért, mert jelentős árfolyam-erősödésre számítanak az ETF-ek elindulását követően.

Az ether árfolyama az SEC elméleti engedélyének kiadása óta közel 30 százalékkal került feljebb, azonban az idei csúcsértékétől, amit a történelmi rekorddöntésekor állított be 4100 dollár környékén, még viszonylag messze jár a jegyzés.

Milyen hatással lesznek az ether-ETF-ek az árfolyamra?

Az elemzők körében éles a vita az ether-ETF-ek várható teljesítményét tekintve. Egyesek szerint a bitcoinalapoknál rosszabb teljesítményre érdemes majd számítani a szektorban, mivel az ethert sokkal kevesebben ismerik nagy testvérénél, így az érdeklődés is alacsonyabb lesz a termékek iránt. Mások viszont egyértelműen optimisták: ők azzal érvelnek, hogy az etherben nincs benne az a beépített eladói nyomás, ami a bitcoinban van, lévén a bitcoin bányászainak időnként el kell adniuk valamennyi tokent, hogy fedezni tudják a kiadásaikat, az ethernél viszont ez a jelenség nem létezik, sőt, az ethereumlánc a saját staking (hitelesítési) protokollján keresztül még 4,3 százalékos passzív hozamot is biztosít befektetőinek.

Fontos kiemelni, hogy az utóbbi funkció az ether-ETF-ek befektetői számára nem lesz elérhető,

mivel a felügyeleti engedély előtt álló akadályok eltávolítása érdekében a befektetési cégek megfogadták, hogy nem használják majd ilyesmire az alapokban kezelt tokeneket. Ez ugyanis ismét napirendre hozná azt a régóta pedzegetett kérdést, hogy a kriptodevizák értékpapírnak vagy árupiaci terméknek tekinthetők, és a velük dolgozó alapkezelőknek milyen szabályozásoknak kell megfelelniük.

Eközben azt sem szabad elfelejteni, hogy a bitcoin-ETF-ek mérlegét egymagában felborító Grayscale-nek zárt végű etheralapja is van, amely közel 11 milliárd dollárnyi tokent kezel. Ha a befektetők a bitcoinos alapjukhoz hasonlóan az ether-ETF-ükből is menekülőre fogják, ennek hatása jó eséllyel a piacokon is meglátszik majd.

Az elemzők jelenlegi várakozásai szerint az ether-ETF-ek legkorábban június végén debütálhatnak a tőzsdéken: az elméleti engedély után ugyanis az alapkezelőknek egyesével meg kell kapniuk a zöld lámpát a saját termékeikre is, ennek a folyamatnak a lezárulása pedig beletelhet még egy pár hétbe.