A meglepetés elmaradt, nem nyúlt a kamatokhoz a Fed: az izgalmak azonban csak most kezdődnek

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az eddigi kifejezetten szigorú, 5,25-5,5 százalékos sávban tartotta az amerikai jegybank (Fed) az irányadó kamat szintjét a világ legnagyobb gazdaságában. A ráta tavaly július óta tartózkodik a jelenlegi, 23 éves csúcsot jelentő magasságában.

A Fed döntése nem volt kérdéses, de a kommentár érdekes lesz / Fotó: AFP

A Fed friss közleményében kiemelte: a gazdaság továbbra is növekedő pályán van, a is feszesnek tűnik, és a továbbra is alacsony. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az ugyan valóban szelídül, még mindig magas, ezért a monetáris tanács hozzátette: addig nem csökkentik majd a kamatok szintjét, amíg nem lesznek biztosak benne, hogy a 2 százalékos pénzromlási céljuk elérhető távolságban van, ennek elérése ugyanis továbbra is a szervezet legfőbb célja jelenleg.

Előre borítékolható volt a Fed döntése, de a kommentár érdekes lehet

A Fed mai döntésével kapcsolatban gyakorlatilag egy fikarcnyi kétség sem volt a piacokon, a közlemény megjelenését követően már egyenesen 100 százalékos valószínűséggel a kamatok szinten tartása mellett foglaltak állást az opciós pozícióikon keresztül a befektetők, ahogy az elemzők is ugyanezen álláspontot képviselték már egy jó ideje.

Ami igazán érdekes lesz majd azonban, az

a Fed elnökének, Jerome Powellnek a 20:30-kor kezdődő beszéde,

melyben a világ vezető jegybankára kifejti majd, miért döntött most a kamatkörnyezet változatlanul hagyása mellett a szervezet, illetve betekintést enged majd a piacoknak abba, hogyan látja az amerikai jegybank a gazdasági folyamatok alakulását. Powell beszédét rendre hatalmas figyelem övezi a befektetők részéről, mivel a Fed fejének mondataiból a piacok igyekeznek minél pontosabb jövőképet kapni a monetáris politika várható alakulásáról, ennek pedig gyakorlatilag mindig látványos piacmozgató hatása van már a beszéd alatt, illetve az azt követő napokban is.

Az inflációs adatok már megadták az alaphangot

A mai döntés alaphangját a kora délután megjelenő CPI inflációs adatok közzététele adta: a májusi fogyasztó árindex az elemzői konszenzust jelentő 3,4 százalék alatt, 3,3 százalékon futott be, ami az áprilisi adathoz mérten is tíz bázispontos csökkenést jelentett a mutató alakulásában. Emellett a maginfláció éves szinten 3,4 százalékra lassult, ami 2021 áprilisa óta a legalacsonyabb mért érték, és szintén elmaradt a 3,5 százalékos konszenzustól.

A vártnál kedvezőbb adatokat látva

már a Fed döntése előtt megindult az opciós tétek átrendeződése a befektetők körében:

a pénzromlás lassulását látva a piacok ismét arra kezdenek fogadni, hogy a jegybank idén kétszer, szeptemberben és decemberben is csökkenti majd a kamatok szintjét 25-25 bázisponttal, ami a dollár támaszának gyengüléséhez vezethet majd középtávon. A devizapiac azonban már a spekulációra megmozdult: a forint például 1,12 százalékkal 363,8-ig erősödött az inflációs adatok láttán a dollárral szemben, az euró pedig 0,73 százalékkal került feljebb a zöldhasú ellenében.

Jerome Powell beszédét a Világgazdaság élőben tudósítja majd.