Döntött a Fed, marad a szigorú kamatkörnyezet: Powell beszél a döntés hátteréről – cikkünk frissül

Az előzetes piaci és elemzői várakozásoknak teljességgel megfelelően az eddigi kifejezetten szigorú, 5,25-5,5 százalékos sávban tartotta az amerikai jegybank (Fed) az irányadó kamat szintjét a világ legnagyobb gazdaságában. A ráta tavaly július óta tartózkodik a jelenlegi, 23 éves csúcsot jelentő magasságában.

Jerome Powell fejti ki a Fed friss kamatdöntésének okait / Fotó: AFP

Változatlanul hagyta a kamatokat a Fed

A döntés közvetlen előzménye, hogy ma délután közzétették az amerikai CPI-inflációs adatokat az amerikai statisztikusok, melyekből kiderült: a pénzromlás piacok által favorizált mutatója az elemzők várakozásainál alacsonyabb értéket mutatott májusban, a 3,4 százalék helyett mindössze 3,3 százalékot, ami ismét a két idei kamatvágás forgatókönyvét erősíti a befektetők körében – ezekre szeptemberben és decemberben kerülhet majd sor.

A Fed friss, irányadó kamatról szóló döntését indokló közleményében kiemelte : a gazdaság továbbra is növekedő pályán van, a is feszesnek tűnik, és a továbbra is alacsony. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az ugyan valóban szelídül, még mindig magas, ezért a monetáris tanács hozzátette: addig nem csökkentik majd a kamatok szintjét, amíg nem lesznek biztosak benne, hogy a 2 százalékos pénzromlási céljuk elérhető távolságban van, ennek elérése ugyanis továbbra is a szervezet legfőbb célja jelenleg.

A közleményből kiderül, a Fed döntéshozói szerint a gazdaság kilátásai bizonytalanok, és ugyan a célsáv felé tendál az infláció, a gazdaságot övező kérdőjelek miatt továbbra is nagy az esélye a pénzromlás elharapódzásának, ezért a jövőbeli adatokat továbbra is közelről követi majd a tanács a céljai biztosítása érdekében.

Powell beszéde és a dot plot

A jegybankárok friss kamatpálya-várakozásait tartalmazó dot plotból az olvasható ki, hogy a 19 monetáris tanácstagból négyen nem várnak kamatvágást az idén, heten 1 csökkentésre, nyolcan pedig 2 vágásra számítanak.

Powell beszéde elején leszögezte: a jegybank az elmúlt időszakban egyre nagyobb lépésekkel haladt a céljai felé, de az infláció még mindig magas és a gazdaság még mindig erős, így a kamatvágáshoz még nem állnak rendelkezésre a körülmények. A munkaerőpiac viszont véleményük szerint