Felemás hangulatban ébredt a forint

Szinte biztosan behúzza a kéziféket az MNB, a kérdés csak az, hogy mekkorát ránt rajta Akár be is fejezheti az idei kamatvágásokat most kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a legutóbbi kamatdöntése óta ismét kaotikusabb helyzetbe találta magát. A forint elmúlt hetekben látott gyengülése és a FED tétovázása miatt a jegybank mozgástere vészesen beszűkült elemzők szerint.