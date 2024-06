Foci-Eb 2024: bankot robbantana a Tesco

Erős eladási számokról számolt be pénteken a Tesco. A brit kiskereskedelmi óriásnak a prémium szupermarketektől átcsábított vásárlók mellett az alábbhagyó is kapóra jött, a most rajtoló foci-Eb-től pedig további forgalomnövekedésre számítanak.

A foci-Eb ideje alatt felpöröghet a Tesco forgalma / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A brit kiskereskedelmi óriás forgalma 3,4 százalékkal, 15,3 milliárd fontra nőtt a május 25-én zárult három hónapban.

Az Egyesült Királyságban 4,6 százalékos volt a bővülés,

Írországban 4,4 százalékos,

Közép-Európában azonban sokkal visszafogottabban, mindössze 0,6 százalékkal nőttek az eladások.

A bővülés motorját az élelmiszerek adták, amelyekből öt százalékkal többet vásároltak a fogyasztók szerte Európában. A nem élelmiszer szegmens – ami a Tesco értékesítésének mindössze hét százalékát adja – 0,7 százalékkal emelkedtek az eladások, főként a ruházati cikkeknek köszönhetően.

Még egy lépéssel a versenytársak előtt a Tesco

Mindez azt jelzi a Reuters beszámolója szerint, hogy a vásárlóerő az enyhülő inflációs nyomás mellett kedvezőbb, mint amire az elemzők számítottak, a Tesco pedig továbbra is jól alakítja árpolitikáját.

Közleményük szerint az időszak során érezhetően több vásárló pártolt át hozzájuk más brit prémium szupermarketektől. A legnagyobb brit kiskerláncnak így sikerült még jobban ellépnie versenytársaitól:

piaci részesedése 52 bázisponttal 27,6 százalékra nőtt május végére.

A Tesco vezetése bizakodó az év egészét illetően is, megerősítve az áprilisban kitűzött, működési profitcélt, ami alapján legalább 2,8 milliárd font eredményt szállíthat a társaság ebben az üzleti évben.

Rajtol a foci-Eb, felpörög a forgalom

Ehhez a péntek este rajtoló labdarúgó Európa-bajnokság is kapóra jön, a sporteseménytől a vezetőség a forgalom fellendülését várja. A meccsnapokon erős sör- és boreladásokkal számolnak, de emellett a piknik- és grilltermékek körében is növekvő kereslet várható.

Az iparági adatok azt mutatják, hogy a vásárlók már fel is töltötték a készleteiket, 33 millió karton sört és 9 millió csomag kolbászt vásároltak.

A társaság részvényei 2,7 százalékot erősödtek a kedvező értékesítési számok közzétételét követően, a kurzus ezzel már 17 százalék feletti plusznál jár idén.