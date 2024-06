Az orosz költségvetés olajbevétele 50 százalékkal bővült májusban év per év alapon. Ezt részben a kőolaj árának emelkedése magyarázza, részint Moszkva alkalmazkodása a nemzetközi szankciókhoz.

A hatalmas árnyékflottával dolgozó orosz olajexportőrök alkalmazkodtak a szankciókhoz / Fotó: AFP

A Bloomberg számításai szerint, melyek az orosz pénzügyminisztérium adatain alapulnak, az olajiparral kapcsolatos adók 632,5 milliárd rubelre (7,1 milliárd dollárra) emelkedtek a múlt hónapban. Míg a teljes olaj- és gázbevétel 39 százalékkal 793,7 milliárd rubelre nőtt.

A bevételek megugrása részben azzal magyarázható, hogy emelkedett a legfontosabb orosz olajtermék, az Ural nyersolaj ára. Az idén májusi adókat hordónkénti 74,98 dolláros ár alapján számították, míg egy évvel ezelőtti 58,63 dollár volt az ár hordónként.

Az Ural diszkontja szűkült a globális Brent benchmarkhoz képest.

A G7 országcsoport a szankciókkal 60 dolláros árplafont szabott az orosz olajra, hogy korlátozza Moszkva bevételeit, de továbbra is a világpiacon tartsa az Uralt. Úgy tűnik, a hatalmas árnyékflottával dolgozó orosz olajexportőrök alkalmazkodtak a szankciókhoz.

Papírforma szerint a nyugati szankciók és exportkorlátozások azt célozták, hogy Amerika közvetlen katonai beavatkozás nélkül, a dollár erejével győzze le a demokrácia ellenségeit. Úgy tűnik,

Washington akaratlanul is létrehozott egy globális árnyékgazdaságot,

amely Peking vezetésével összeköti az autoriter rezsimeket: Oroszországot, Iránt, Venezuelát és Észak-Koreát.



Visszavágták az idei bevételi prognózist

Bár hó per hó alapon csökkentek az orosz költségvetés olajbevételei, de ennek magyarázata egyszerű, a legfontosabb olajadót, a profitalapú illetéket évente négy alkalommal, márciusban, áprilisban, júliusban és októberben fizetik be az olajcégek.

Oroszország olajbevételeiből még arra is jutott, hogy a kormány májusban 202 milliárd rubel támogatást fizessen ki a vállalatoknak a hazai gázolaj- és benzinellátásért. A kifizetések kompenzálják a finomítókat az oroszországi és külföldi üzemanyagok árkülönbözetéért. Mindezzel együtt Moszkva csökkentette az olaj- és gázbevételek idei prognózisát. Eddig 11 500 milliárd rubel volt a várakozás, most 10 990 milliárdra vágták vissza. Az orosz nyersolaj hordónkénti ára a korábbi 71,30 dolláros prognózissal szemben az idei évben várhatóan átlagosan 65 dollár körül mozog. A gáz átlagos exportárát ezer köbméterenként 252,80 dollárban határozták meg, ami közel 6 százalékos csökkenés a jelenlegi költségvetési előrejelzéshez képest.

A globális olajárak a kereslet lassú növekedése közepette négyhavi mélypont közelében vannak. A közel-keleti háború miatt kialakult kockázati prémium is kimerült. A OPEC+ vasárnapi döntése, mely szerint októbertől fokozatosan visszaállítják a termelést, tovább növeli a piaci aggodalmakat az esetleges túlkínálat miatt.