Izland genderkötvénnyel támad

Állampapír , befektetési jegy, részvény – mutatjuk, melyikkel kaszálnak a háztartások Újabb 310 milliárd forinttal gyarapodott a háztartások hazai értékpapírvagyona, ami ezzel már közel járt a 25 ezermilliárd fonthoz április végén. A lakosság 144 milliárd forintért tárazott be magyar állampapírból, ami így ismét a legnépszerűbb eszköznek bizonyult körükben. Az állampapír mellett a befektetési alapok is keresettek voltak, a tőzsdén is sokat nyertek a bátrabb kisbefektetők.