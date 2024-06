Kötvényekbe vetett bizalom, avagy a jegybankok piacmozgató hatása

Szerző: Andreskó Mária, a Generali Alapkezelő vezető portfóliómenedzsere

Megfelelő időzítés mellett azok a befektetők, akik hittek a hazai kötvényekben, és 2022 őszén, jellemzően a negatív globális befektetői hangulatban vásárolták meg a kötvényeiket, 34 százalék feletti nyereséget könyvelhettek el tavaly, év végén. Az eredményből is látható, hogy a 2022. évi negatív teljesítményt jócskán ledolgozta a kötvénypiac, visszaszerezve a befektetők bizalmát. Csak a hazai lakosság számára elérhető kötvények is tetemes kamatot kínáltak az előző évben. Ilyen volt a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amely a kamatmegállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztóiárindex-változás százalékos mértéke mint kamatbázis felett biztosított sorozatonként eltérő kamatprémiumot, tehát az idei kamatperiódusra minimum 17,6 százalékos kamatot fog fizetni.

A magyarok kedvenc papírjába a lakosság 7141 milliárd forintot tolt be, ami butális kamatterhet jelent a jövő évi költségvetésnek.

Ahhoz, hogy az intézmények által is vásárolható kötvények ilyen teljesítményt tudtak elérni, az kellett, hogy jelentős mértékű hozamcsökkenés következzen be. 2023-ban a 3 éves futamidejű kötvények hozama közel 5 százalékot, míg a 10 éveseké több mint 3 százalékot mérséklődött, ennek hatására extra árfolyamnyereséget lehetett elérni.

De, érdemes még venni?

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy az idei évben érdemes-e vásárolni a hazai kötvényekből, érdemes-e tartani, van-e tér további hozamcsökkenésre.

Először is meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a kötvényhozamokat. 2023-ban is a hozamok fő mozgatóereje a monetáris politikában és az mérséklődésében rejlett. Ez idén sem változott, azonban a kamatvágás gyakorisága és mértéke körüli bizonytalanság erőteljesen befolyásolja a várakozásokat. A hozamcsökkenő trendet épp az törte meg idén, hogy az USA-ban év végén várt öt-hat kamatvágás helyett egy-két kamatvágásra lehet számítani, bár a legutolsó Fed-jegyzőkönyv szerint egy esetleges kamatemelés is felmerült, ha az infláció is emelkedésnek indulna.

A piaci szereplők árgus szemmel figyelik a fundamentumokat, amelyek alapján a Fed várható lépéseire lehet következtetni. A főbb makroszámok stabil munkaerőpiacot és javuló fogyasztói bizalmat jeleztek a közelmúltban, azonban a héten további fontos munkaerőpiaci adat fog napvilágot látni.

A makrogazdasági adatokat figyelembe véve a gazdasági lassulás jelei látszódnak.

A Fed adatvezérelt üzemmódban van, a lassú dezinflációval és a rugalmas munkaerőpiaccal összhangban idén két kamatcsökkentéssel lehet számolni, amire először szeptemberben kerülhet sor.

Európában a gazdasági kilábalás visszafogott mértékben folytatódik, miközben az infláció mérséklődése megállt. Az eurózónában a bizonytalan keresleti környezet, a monetáris szigorítások hatása, a bankok szigorúbb hitelezési feltételei és a magas kamatok visszafogják a vállalatok hitelkeresletét. A dezinfláció megtorpanásának ellenére 25 bázispontos kamatvágásra lehet számítani a héten, azonban a következő lazító lépésre ősszel kerülhet sor.

Globálisan elmondható, hogy a várható óvatos kamatcsökkentő lépések következtében a magas kötvényhozamok még tartósan velünk maradhatnak.

Ez a nemzetközi hangulat tovább gyűrűzve hazánkban is érezteti hatását, ha a bizonytalanság miatt emelkednek világszerte a hozamok, ezt a hazai kötvénypiac is követi. Ennek hatására a magyar éven túli kötvények idei teljesítménye jelenleg mínusz 1,6 százalék. Ez azonban átmeneti átértékelődés, hiszen számolnunk kell a jegybanki kamatcsökkentésekkel (EKB, Fed, MNB), ami mérsékelni fogja a kötvények hozamát is, ezáltal generálva egy magasabb pozitív teljesítményt a kötvényeken év végéig. A tavalyi évhez képest ugyan jelentősen mérséklődtek a hozamvárakozások, azonban hazánkban továbbra is 7 százalék körüli hozam mellett érhetők el az éven túli lejáratú állampapírok, melyek teljesítménye tovább emelkedhet a kamatcsökkentések hatására. Ezt az elérhető eredményt tovább segíti a diverzifikált kötvényportfólió kialakítása, ahol az állampapírok mellett a vállalati kötvényeken magasabb hozam érhető el, úgy, hogy a kockázati prémium tükröződik a hozamban. Tehát 2024-ben sem kell elfelejteni a kötvényeket, hiszen még mindig attraktív hozamokat kínálnak mérsékeltebb kockázat mellett, a jegybanki döntéshozatallal kapcsolatos bizonytalanság által gerjesztett volatilis kötvénypiaci környezetben.