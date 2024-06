Lecsapnak az amerikai hatóságok a Microsoftra, az Nvidiára és társaikra, az MI került a célkeresztbe

Az amerikai igazságügyi minisztérium és Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) megállapodtak, hogy vizsgálat alá vonják a Microsoft, az OpenAI és az Nvidia mesterségesintelligencia-iparágban (MI) betöltött domináns szerepét – közölte a Reuters. A felügyeleti szervek főleg arra kíváncsiak, hogy a legnépszerűbb MI-startupok mennyire függenek a finanszírozás tekintetében a már befutott cégektől.

Furcsa üzlet miatt vizsgálódnak a Microsoft ellen / Fotó: Ying Tang / NurPhoto / AFP

A megállapodás értelmében az igazságügyi minisztérium derítené ki, hogy az Nvidia megsértette-e a trösztellenes törvényeket. A cég az elmúlt harminc évben a modern videókártya-gyártás királyává vált, a mesterséges intelligencia térnyerése pedig végérvényesen bebetonozta a cég dominanciáját, ugyanis az Nvidia grafikus csipjei (GPU) lettek a technológiai vállalatok legkeresettebb árucikkei.

Csipjeinek köszönhetően pedig az Nvidia a gépi tanulás globális piacának több mint 90 százalékát uralja napjainkban, ami azt jelenti, hogy a fejlesztők is célzottan a vállalat termékeire írják MI-szoftvereiket.

Az FTC eközben az OpenAI és a Microsoft magatartását elemzi, az utóbbi egyik üzlete és az OpenAI-val fennálló szoros kapcsolata miatt került a hatóság célkeresztjébe.

Célpontban a Microsoft

A Microsoft ugyanis márciusban jelentette be, hogy 650 millió dollárt fizet az Inflection AI nevű startupnak mesterségesintelligencia-szoftverének licenceléséért. A szokatlan alku része volt, hogy a cég alkalmazottainak többsége, köztük a vezetők, állást kaptak a Microsoftnál, amely viszont papíron nem vásárolta fel a startupot. Az FTC első körben a tárgyalások menetéről és tartalmáról kér információkat.

A felügyeleti szervek és számos elemző szerint a Microsoft–Inflection-üzletet direkt alakították úgy, hogy elkerülje a trösztellenes eljárást, mivel a redmondiak nem kebelezték be a startupot, de az ügylet mindenben egy felvásárláshoz emlékeztetett. Az FTC emellett a Microsoft és a ChatGPT-t piacra dobó OpenAI kapcsolatát is mélyebben megvizsgálja, de erről nem árultak el többet a The New York Times forrásai.

Nekimegy az amerikai trösztellenes hatóság a technológiai cégeknek

A Biden-kormányzat alatt a trösztellenes ügyekért felelős vezető tisztviselők – az FTC-t vezető Lina Khan és az igazságügyi minisztérium trösztellenes részlegét irányító Jonathan Kanter – fokozták fellépésüket a Big Tech ellen. Kanter a Google-t perelte be tavaly a digitális hirdetések terén fennálló erőfölénye miatt.

Az FTC közben a Facebookot és az Instagramot birtokló Metát is célba vette, például meg akarta akadályozni a Within virtuális valósággal foglalkozó vállalkozás felvásárlását is, de később visszavonulót fújt. A Microsoft sem kerülhette el a hatóság figyelmét az Activison Blizzard bekebelezése miatt, de végül az FTC vesztette el a jogi csatát. A legtöbbször azonban az Amazon került a a felügyeleti szerv célkeresztjébe.

Emiatt az Amazon többször is kérte, hogy Khant elfogultság miatt mentsék fel a vállalatot érintő ügyekben, de a cég erőfeszítései nem jártak sikerrel.

Tavaly júliusban az FTC az OpenAI ellen ellen is vizsgálatot indított, mert a hatóság szerint a startup egyes személyek hírnevének és adatainak veszélyeztetésével megsértette a fogyasztóvédelmi törvényeket, de az MI-szektor eddig nagyrészt elkerülte a hatóságok figyelmét.