Lecsapott a guillotine

A Nemzeti Tömörülés teljes programjának megvalósítása nem tűnik reálisnak, részben alkotmányossági okokból, részben pedig maga a miniszterelnökjelölt Jordan Bardella úgy nyilatkozott is a program egyes elemeiről, hogy inkább csak később lehetnek reálisak. Ha mégis mindent megvalósítanának, az egyes becslések szerint 3,5 százalékponttal tovább növelné a már amúgy sem alacsonyhiánycélt. A következő évekre 4,5–5 százalék körüli költségvetési hiány várható a kampányígéretek megvalósítása nélkül is. Ráadásul a GDP arányos államadóság már most is magas, 110 százalék.

A kockázatok hatására a 10 éves francia kötvények hozamfelára a német bund fölött az elmúlt években stabil 45 pont körüli szintről 75 bázispont fölé ugrott. A 30 bázispontos felárnövekedés elsőre nem feltétlenül tűnik soknak, de a mostani felár egyrészt évtizedes csúcsot jelent, másrészt már a portugál és spanyol államkötvényekhez hasonló felár alakult ki, vagyis a periféria országok szintjére csúszott a megítélésük.

A részvénypiaci fogadtatás sem volt jobb. A CAC40 mintegy öt százalékkal csökkent az EP-választások eredményét követően, a Goldman Sachs alternatív indexe, mely a francia árbevétel alapján súlyozza a részvényeket közel tíz százalékot esett. Talán nem meglepő módon a bankok teljesítettek legrosszabbul, itt jellemzően tízszázalékos, de jobbára még ennél is nagyobb eséseket láttunk – ez kicsit soknak tűnik a kötvénypiaci mozgásokhoz képest.

Ha még azzal a nem alaptalan feltételezéssel is élünk, hogy a francia államadóság besorolását egy fokozattal lerontják – ami növeli a részvénypiactól elvált prémiumot –, még akkor is csak 8,2 százalékról 8,6 százalékra emelkedik számításaink szerint a tőkeköltség. Ez „csak” ötszázalékos esést indokolna, a bankok esetében látott esés felét. A maradékra magyarázatot adhat, hogy a bankok profitablilitása is negatív irányba változhat. Ezt is figyelembe véve reálisnak tűnik a részvénypiaci mozgás.