Mesterséges intelligencia a pénzügyekben: veszély és óriási profit lehetősége egyszerre

A mesterséges intelligencia (MI) az élet számos területére beférkőzött, amelyek közül többet alapvetően átformál. Így lesz ez a pénzügyekkel is, aminek sokan nagyon fognak örülni. A Citi GPS e heti jelentése szerint az MI a bankszféra nyereségét akár 2 ezermilliárd dollárra is növelheti 2028-ra, ami öt év alatt évi 9 százalékos emelkedést jelenthet.

A mesterséges intelligencia a pénzügyi szektor alapkövévé válhat, ami veszélyes lehet, de közben óriási profitot várnak tőle / Fotó: Shutterstock

A mesterséges intelligencia lehetővé teszi a rutinfeladatok automatizálását, a folyamatok észszerűsítését és a munkaerő kreatívabb kihasználását, amelyekkel növelheti a vállalkozások termelékenységét és nyereségét.

A pénzügyi szektor vezetőinek túlnyomót többsége, a Citi válaszadóinak 93 százaléka, szerint az MI növelni fogja a vállalkozása nyereségét. Ez nem meglepő, tekintve, hogy a világ legértékesebb vállalatai részben ennek a technológiának köszönhetik előretörésüket.

Eközben az MI növelheti az árversenyt és megváltoztatja az erőviszonyokat a pénzügyi szektorban.

Az MI kiválthatja az emberi intelligenciát

A generatív mesterséges intelligencia bevezetése még gyerekcipőben jár, azonban már kijelenthetjük, hogy néhány éven belül hagyományosnak számító munkakörök és cégek megszűnését és újak feltűnését okozza.

Az egyik legnagyobb változás a pénzügyi szektorban lesz, mert az MI-t az adatgazdag iparágakba könnyebben és nagyobb mértékben lehet becsatolni másokhoz képest. A legtöbb vállalat az új technológia átvételével kiegészíti a termékeit és növeli a termelékenységét.

A pénzügyi szektor legfontosabb kérdései

Hogyan változik a pénz és a pénzügy?

Hogyan alakulnak át a pénzügyi struktúrák és alapkoncepciók?

Hogyan fog kinézni a pénz világa a robotok világában, ahol a gépek minimális emberi beavatkozással bonyolítanak le tranzakciókat?

A Citi óvatosságra is int

A bank közleményében megemlíti a mesterséges intelligencia árnyoldalát is. Érdemes óvatossággal kezelni az MI pénzügyekbe való beengedését: a bevezetés ütemét és költségeit, de vigyázó szemet kell vetni a versenytársakra is az egyre élesebb versenyben, miközben az ügyfelek elvárásainak is meg kell felelni.

A robotok által vezérelt világra való átállás kérdéseket vet fel az adatbiztonság, a szabályozás, a vállalati megfelelés, az etika és a verseny tekintetében is. Mivel az MI-algoritmusok új információkat hoznak létre, fennáll annak a veszélye is, hogy a botok önállóvá válnak és rontják az üzletet vagy a vállalat hírnevét – hívták fel a figyelmet.

Az MI-alapú működésre a leggyorsabban a digitális bennszülöttként működő pénzügyi vállalatok, azaz a felhő alapú cégek, a fintechek, bigtechek, és az úgynevezett agilis, azaz gyorsan megújuló bankok követhetnek.