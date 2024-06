Mesterséges intelligencia ide vagy oda, nagy tőzsdei esést vár év végéig a legnagyobb amerikai bank

A rekordot rekordra halmozó amerikai tőzsdeindexek teljesítménye dacára továbbra is óvatosságra inti a befektetőket a Wall Streeten kihalófélbe került tőzsdei medvék egyik utolsó képviselője, a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan vezető globális piaci stratégája, Marko Kolanovic – írja a Business Insider.

Kolanovic hétfői, befektetőknek szóló jegyzetében úgy véli, hogy az S&P 500 év végén 4200 pont körül tanyázhat majd, azaz a jelenlegi állását nagyjából 23 százalékkal múlhatja alul. Nem meglepő, hogy ezzel a véleménnyel a legnagyobb amerikai bank guruja az első ligás elemzők közül a legpesszimistább várakozást fogalmazta meg.

Óvatos hozzáállásunk alapja nem más, minthogy minden tőzsdei emelkedés csakis nyereségnövekedésből származhat, és a jelenlegi árfolyamszintek még a lehető legjobb forgatókönyvből kiindulva is kétségessé teszik a kockázatvállalás kifizetődését

- írta Kolanovic.

A JPMorgan vezető elemzője szerint ugyanis az S&P 500-as index egy részvényre jutó átlagos nettó eredménye december végéig éves bázison csupán 4 dollárral, 225 dollárra nő, ami messze elmarad a Wall Street-i elemzők konszenzusa által prognosztizált 240 dolláros szinttől.

Kolanovic persze tisztában van vele, hogy a börzéken rendkívül fontosak a szubjektív tényezők. Ezért hozzáteszi: abban az esetben, ha befektetők széles körében töretlenül fennmarad az a hit, hogy a modern technológia – például a mesterséges intelligencia – áttörése rövid időn belül az egész gazdaságot jelentősen felpörgetheti, a részvénypiac elkerülheti a 20 százalékos idei esést.

Ő a maga részéről mindenesetre nem osztja ezt a jövőképet, emiatt azt ajánlja a befektetőknek, hogy körültekintően vigyék tőzsdére a pénzüket. Lesznek még jobb beszállási pontok.

"Bár a technológiai megújulás továbbra is a fő hajtóereje lesz az elkövetkező években, nem gondoljuk, hogy a vállalati eredményességre gyakorolt hatása nagy hirtelenjében olyan mélyreható lesz. Erre tekintettel pedig továbbra is óvatosak maradunk, és arra számítunk, hogy a gazdasági növekedés lelassul, a részvények korrigálnak, a befektetők pedig kedvezőbb belépési ponton szállhatnak be"

– írta.

Kolanovic nemrégiben még nem állt egyedül óvatos álláspontjával, ám a piacok szűnni nem akaró erősödése nyomán stratégatársai egymás után vették fel a rózsaszínű szemüveget.

Hétfőn az Evercore ISI stratégája, Julian Emanuel az S&P 500-as év végi árfolyamcélját a korábbi 4750 pontról 6000-re emelte, ami egy nagyjából 26 százalékos kiigazítással egyenértékű. Májusban pedig a Morgan Stanleytől Mike Wilson javította várakozását 4500-ról 5400 pontra.