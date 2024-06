Nvidia-rali: a történelmi csúcs után szakadék várt a vállalatra

A csipgyártó közölte, hogy továbbra is óriási a kereslet az AI-fejlesztéshez nélkülözhetetlen meghajtóira, mivel olyan vállalatok, mint a Microsoft, a Google, az Amazon, az Oracle és a Meta több milliárd dollár értékben fektetnek be a programok fejlesztésébe, ráadásul az adatközpontjaikat és a felhőszolgáltatásokat is el kell látniuk számítási képességekkel.

Az Nvidia még az idén megkezdi a következő generációs, Blackwell nevű AI-csipek eladását, amely egyes elemzők várakozásai szerint újabb jelentős növekedési ciklust indíthat el a gyártó és partnerei számára.

Az Nvidia tündöklő teljesítménye a következő 18–24 hónapban folytatódni fog. Szerintem ez egy jó alkalom, hogy bevásároljunk a korrigált részvényekből

– mondta Ray Wang, a Constellation Research alapítója a CNBC-nek hétfőn.