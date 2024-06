A részvényfelosztások éve lehet az idei: ezért jó döntés a befektetők és a vállalatok számára is

Történelmi magasságokba szöktek az amerikai részvények árfolyamai az elmúlt években, az elszálló árazásokra pedig egyre több érintett vállalat reagál részvényfelosztással – annak ellenére, hogy ez az eljárás a 90-es évek óta nem igazán volt divatos a nagy vállalatok körében.

A Chipotle splitje még az Nvidia részvényfelosztását is felül fogja múlni / Fotó: AFP

Nagy visszatérő lehet a részvényfelosztás

A részvényfelosztás (stock split) során az érintett cégek előre meghatározott számúra darabolják fel részvényeiket olyan módon, hogy közben a befektetők vállalatban meglévő tulajdonrésze nem változik. Az elmúlt hetek legnagyobb splitjét, az Nvidia 10:1 arányú felosztását példaként hozva:

akinek korábban 1100 dolláros érték mellett egy részvénye volt,

annak a művelet lezárulta után tíz darab, egyenként 110 dolláros papírja lett.

A részvényfelosztás régen hatalmas divat volt:

a rekordot jelentő 1986-os évben például 114 cég daprózta fel papírjait,

egészen egyszerűen azért, hogy több befektető tudja őket megvásárolni.

A törtrészvények megjelenés előtt ugyanis egy befektető csak akkor tudott megvenni egy bizonyos papírt, ha annak teljes egészére megvolt a fedezete, szemben napjaink kereskedésével, ahol nem kell egész részvényeket felmarkolni, a befektetők egy meghatározott értékben is adhatnak be megbízást, és akkora részesedést kapnak pénzükért cserébe, amennyit az az aktuális árfolyamon ér – még akkor is, ha nem egész részvényt ér a megadott pénzösszeg.

A törtrészvények 90-es évek végi megjelenése elméletben tehát feleslegessé tette a részvényfelosztást, így az ki is kopott a rutinból. Napjainkban azonban a tőzsdék elképesztő menetelése után ismét aktuálissá vált, mivel egyes részvények már olyan magas árfolyamon forognak, hogy a vállalatvezetés tart tőle, hogy egyesek azért nem veszik meg a papírokat, mert túl drágának tartják őket.