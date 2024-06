Talgo: időt kértek a spanyolok, év végéig tarthat a huzavona

Miután egyszer már a finanszírozó bankokról, egyszer pedig a Talgo tervezett ipari tevékenységéről kértek a spanyol hatóságok pótlólagos információt, most harmadjára is újabb dokumentumokat kértek be, ami egyszersmind a döntésre szabott határidő ismételt meghosszabbításával egyenértékű. A spanyol sajtó szerint év végéig elhúzódhat Talgo-ügyben az engedélyezés, hacsak nem jön a herceg fehér lovon.