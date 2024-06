Töretlen a SZÉP-kártya népszerűsége, a költések viszont csökkennek

Továbbra is intenzív a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználása – derült ki az MTI által megkérdezett kártyakibocsátók válaszaiból. Az OTP-nél idén január és május között 139,6 milliárd forintot használtak fel a kártyabirtokosok, ez az összeg lényegében megegyezik a tavalyi év azonos időszakában elköltött 138,3 milliárd forint összeggel.

Töretlen a népszerűsége, a költések viszont csökkennek / Fotó: Fehér Gábor

Az OTP SZÉP-kártyáknál havi eloszlásban sem volt érdemi eltérés 2023-hoz képest: márciusban 13 százalékkal volt magasabb a költés a tavalyihoz képest, 26 milliárd forintról 30 milliárd forintra emelkedett,

májusban pedig 7 százalékkal kevesebb költést realizáltak, 36 milliárd forintról 33 milliárd forintra csökkent

– közölte az OTP. A K&H SZÉP-kártya-birtokosok az idei évben eddig májusban költötték a legtöbbet, a havi forgalom meghaladta a 2,5 milliárd forintot, míg május végéig az idei összes költés 11,4 milliárd forintot volt.

Rammacher Zoltán, a K&H lakossági ügyfél szegmensének marketingvezetője a bank közleményében kiemelte, az év ezen időszakában jellemzően intenzív a SZÉP-kártya-használat, mivel a pünkösdi hosszú hétvége mellett a belföldi nyaralások foglalásai is ilyenkor történnek. Támogatja a cafeteriaelem használatát, hogy a piacon egyedülálló módon digitálisan is elérhető K&H SZÉP-kártyával már közel 22 ezer helyen lehet érintésmentesen is fizetni – tette hozzá a szakember.

Az intenzív felhasználás mellett a K&H SZÉP-kártyára történt havi jóváírás mértéke is magas, májusban meghaladta a 2,5 milliárd forintot.

Ezzel a 2024-es jóváírás május végéig 12,6 milliárd forintot tett ki, ami 11 százalékkal meghaladja az elmúlt év azonos időszakának eredményét. A teljes elérhető K&H SZÉP-kártya-egyenleg több mint 8,6 milliárd forint, 2 milliárd forinttal több, mint idén január végén, és 17 százalékkal magasabb a tavaly májusi egyenlegnél – közölte a K&H.

A digitálisan is elérhető K&H SZÉP-kártyát szinte úgy használják, ahogyan a bankkártyákat, az érintésmentes fizetési mód szempontjából és a gyakoriság, valamint az elköltött összeg tekintetében is. A bank adatai szerint előfordult, hogy napi 21 alkalommal is használtak egy kártyát, míg a legnagyobb egyösszegű költés közel 3 millió forint volt.