Tőzsdei szuper vihart hozhat 2025

Itt egy újabb közgazdasági katasztrófa forgatókönyv. Eztúttal Harry Dent, a Harvard Business School öregdiákja állt elő borongós elméletével, mely szerint a meredek korrekció előtt áll, ami még rosszabb összeomlást eredményezhet, mint amit a befektetők a nagy pénzügyi válság idején láttak, 2008-2009-ben.

Szuper buborék? Érdekes! /Fotó: HIP/ Northfoto

Szuper buborékot fújtak az ösztönzők

Most úgy néznek ki a részvények, mintha az "összes buborék buborékjában" lennének, köszönhetően a túlságosan laza monetáris és fiskális politikának, amely az elmúlt évtizedben felfújta az eszközárakat - véli Dent, aki úgy becsüli, hogy a széles piacot leképező S&P 500 akár 86 százalékot is veszíthet értékéből, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite akár 92 százalékot szánkázhat. Míg a piac zászlóshajójának számító közel 3 ezermilliárd dolláros kapitalizációjú csipgyártó, az Nvidia, akár 98 százalékot is zuhanhat.

Körülbelül 40 százalékos összeomlást kell látnunk ahhoz, hogy azt mondhassuk: oké, a buborék végre kiengedte a gőzt. És ha egyszer ekkora lendületet kap, nagyon nehéz lesz megállítani

– figyelmeztetett Dent. Hozzátéve:

14 éve fúvódik a piac, miközben a historikus buborékok 5-6 év után kipukkantak.

A pukkanás elsősorban a 2008-as visszaesés óta a piacokat eláraszó 27 ezermilliárd dollárnyi ösztönző likviditás miatt késik. Ehhez járultak még hozzá a sokáig alacsony kamatlábak.

A buborékokat nem követi, hanem depresszió

- mondta Dent.

Dent véleménye a Wall Streeten is szélsőségesnek számít, mert egyre több befektető hisz a puha landolásban.