Volkswagen: Kína helyett inkább Amerikával üzletelnek

R. J. Scaringe Rivian-vezérigazgató a piacütőnek nevezett R2-es bemutatóján / Fotó: AFP

Legutóbbi képviselőjük, az elektromos ID.4-es piaci bevezetése is rosszul sült el a tengerentúlon. A VW az odaát egykor népszerű offroad márkája, a Scout újraélesztésével is próbálkozik, a járművet 2026 végétől kezdik gyártani a ma még építés alatt álló dél-karolinai bázison. Furamód ezzel egyszersmind a Riviannak is konkurenciát támasztanak, ráadásul úgy, hogy már a közös vállalat által felmutatott innovációkat is integrálják a Scoutba.