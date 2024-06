Warren Buffett titkos portfólióban rejtette el MI-részvényeit

Bár a legtöbb profi és sok kevésbé profi befektető is folyamatosan szemmel tartja Warren Buffett Berkshire Hathaway nevű vállalatának 44 részvényt magában foglaló és összesen 379 milliárd dollárt kezelő befektetési portfólióját, azt már kevesen tudják, hogy az omahai látnoknak van egy jóval kisebb, 646 millió dollár értékű értékpapíralapja is, amely kilencvenféle instrumentumot tartalmaz – írja a The Motley Fool tőzsdei hírportál.

A New England Asset Management (NEAM) ugyan szintén a Berkshire égisze alá tartozik, ám mivel nem közvetlenül menedzseli a cég, kevesebben ismerik, ezért ez a kilencvenfajta értékpapír joggal nevezhető Buffett titkos portfóliójának. A legtöbb itt kezelt befektetés zöme ugyan tőzsdén kereskedett alap (ETF), és vannak köztük hagyományos cégek részvényei is, ám bekerült az állományba három mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos is.

Alphabet

Az első MI-részvény a Google internetes keresőmotor, a YouTube streamingoldal, a Waymo önvezető autók fejlesztésével foglalkozó vállalat és a Google Cloud felhőinfrastruktúra-szolgáltató anyavállalata, az Alphabet.

A NEAM március végén 10 500 darab A sorozatú Alphabet-részvénnyel rendelkezett, amelyek összesített értéke közel 1,9 millió dollár. Az Alphabet mindegyik leányvállalata alkalmazza a mesterséges intelligenciát. A legjövedelmezőbb terület azonban valószínűleg a Google Cloud lesz. Az előfizetők a cég megoldásaira támaszkodhatnak majd a marketingtevékenységek személyre szabásában, valamint a nagy méretű dokumentumok értelmezésében és a virtuális csevegőügynökök bevetésében is.

Az Alphabet bevételei javarészt a hirdetésekből származnak. A Google az elmúlt kilenc évben világszerte 90 százalékos részesedést ért el az internetes böngészésben, ezért ha egy cég valóban el akarja érni a fogyasztókat, itt kell elhelyezni a hirdetéseit. Hasonló vonzerőt jelent, hogy a YouTube lett mára a világ második leglátogatottabb közösségi oldala mintegy 2,5 milliárd havi aktív felhasználóval.

Az Alphabet jövője azonban leginkább a világ harmadik számú felhőinfrastruktúra-szolgáltatója, azaz a Google Cloud sikerétől függ. A felhőszolgáltató tavaly először zárt nyereséges évet, és az elemzők éppen a mesterséges intelligencia bevétése miatt további gyors növekedést várnak tőle.

Broadcom

Warren Buffett titkos portfóliójának másik mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvénye a Broadcom. A félvezetőgyártó óriás papírjaiból március végén 3970 részvényt birtokolt mintegy 5,3 millió dollár értékben.

A vállalat részvényei 2023 eleje óta 153 százalékkal emelkedtek, ami szinte kizárólag a cég mesterséges intelligencia forradalmában betöltött szerepének köszönhető. Tavaly áprilisban mutatta be Jericho 3 MI-csipjét, amely akár 32 ezer nagy teljesítményű grafikus feldolgozóegységet (GPU) is képes összekapcsolni. A Jericho 3-at arra tervezték, hogy a nagy kapacitású adatközpontok a segítségükkel képesek legyenek a másodpercek törtrésze alatti adatfeldolgozásra.

A mesterséges intelligencián túl a Broadcom értékesítésének és nyereségének jelentős része a következő generációs okostelefonokban használt vezeték nélküli csipek és egyéb kiegészítők értékesítéséből származik, amely az 5G terjedésével egyre hangsúlyosabbá válik, sőt még autóipari megoldásokat, például fejlett vezetőtámogató rendszereket is szállít.

A csipgyártó amúgy szerdán tőzsdezárás után közölte második negyedéves gyorsjelentését, és mivel az egy részvényre jutó nettó nyeresége a várt 10,8 dollár helyett 10,96 dollár lett, bevételei pedig 12,03 milliárd dollár helyett elérték a 12,49 milliárd dollárt, az online kereskedésben több mint 10 százalékkal drágultak a részvényei.

Microsoft

A harmadik MI-részvény, amely Warren Buffett titkos portfóliójába került, nem más, mint a Microsoft, a világ legértékesebb tőzsdei cége. A NEAM 13 210 darab Microsoft-részvénnyel zárta a márciust, amely közel 5,6 millió dollárt ért.

A Microsoft jelentős összegeket fektetett az OpenAI-ba, a rendkívül népszerű csetbotot, a ChatGPT-t fejlesztő vállalatba. Emellett a vállalat saját MI-csipeket is fejleszt, Azure Maia 100 név alatt. Ezeket a Microsoft – MI-vel felgyorsított – adatközpontjaiban telepítik majd.

A Microsoftot az tette évtizedek óta valóságos pénzgyárrá, hogy a régi szegmensek hasznát mindig a jövőbe fektette.

Például a Windows és az Office már nem olyan növekedési sztorik, mint egykor, ám még mindig rendkívül magas árrést és rengeteg pénzforgalmat generálnak, amit a cég a gyorsan növekvő területekre forgat vissza.

Bill Gates vállalata emellett sok pénzt fordított felhőalapú szolgáltatásainak a kiépítésére is. A Canalys technológiai elemzőcég szerint az Azure a felhőinfrastruktúra-szolgáltatásokra fordított kiadások tekintetében 2023 végére a világranglista második helyére került. Az Azure állandó árbevétel-növekedése folyamatosan 30 százalék körül mozog.

Végül: a Microsoft hatalmas pénzhegyen ül.

Március végén 80 milliárd dollárral rendelkezett,

miután a megelőző 12 hónap alatt 110 milliárd dollár működési cash flow-t termelt. A Microsoft mérlege és pénzforgalma lehetővé teszi számára azt a luxust, hogy agresszívan fektessen be az innovációkba, valamint újabb és újabb felvásárlásokat hajtson végre állandó megújulása érdekében.