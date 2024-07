ÁKK: nagyot esik jövőre a költségvetés kamatterhe, a díjesőnél is fontosabb a lakosság bizalma

A napokban jött ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) beszámolója az első féléves finanszírozásról. Ebből kiderült, hogy összességében az idei évre tervezett kibocsátások 60 százalékát, a devizakötvények esetében pedig a 77 százalékát már teljesítették is. Ez a korábbi években is hasonló volt, vagy idén jobban megnyomták az év első felét? A külföldi hitelezők bizalma továbbra is töretlen az ország iránt?

Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A külföldi és a belföldi befektetők bizalma is töretlen. Az aukciókon külföldiek, belföldiek heti rendszerességgel vesznek részt, ezek rendkívül sikeresek is. Ha pedig időnként kimegyünk a nemzetközi devizapiacra, akkor többszörös túljegyzés fogadja a devizakötvényeinket.

Ha visszanézzük az elmúlt éveket, az utóbbi két-három évben fél évkor egy kicsit mindig előrébb jártunk, mint az éves terv időarányos része, mivel a devizapiaci kibocsátásokat az év elejére időzítjük az utóbbi időben. Idén a forint-intézményipiacon is relatíve jól állunk, míg a lakossági állampapírok kibocsátása valamivel alacsonyabb, mint ami az időarányos terv volt. Az utóbbinál viszont inkább a nettó állománynövekedést nézzük, azaz, hogy mennyi új forrást vontunk be a lakosságtól.

A fenti stratégia egyébként nyerőnek bizonyult, mivel például az idén is alacsonyabbak voltak a hozamok a nemzetközi piacokon az év elején, mint később, azaz olcsóbban tudtunk devizában finanszírozáshoz jutni, mint ha későbbre ütemeztünk volna.

Tavaly pedig azért is pörgettük fel az év elejét a devizakötvények esetében, mert tudtuk, hogy az állami tulajdonú egyéb kibocsátók – az MFB, az Eximbank vagy az MVM – is ki akarnak jönni a piacra. Számukra pedig – az árazásukat is segítve – referenciát jelent, hogy milyen hozamszinteket ért el az ÁKK, azaz a magyar állam. Másrészt a piacon tisztában vannak vele, hogy ha az állam már begyűjtötte a forrásokat, a befektetőknek nincs mire tartalékolniuk; ha magyar kitettséget akarnak, már csak a kisebb kibocsátók termékei maradtak. Összességében az elmúlt két évben jól működött ez a stratégia.