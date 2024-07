Aranyeső helyett aranyhegyek – tartós lehet a nemesfém árralija

Joe Biden visszalépett az elnökjelöltségtől, minden valószínűség szerint Kamala Harris lehet a demokraták amerikai elnökjelöltje, miközben nemrég Donald Trump ellen merénylet követtek el az egyik kampányrendezvényen, ahol a republikánus jelölt megsérült. Mindössze centimétereken múlt a republikánus exelnök élete.

Ha kitekintünk, háborúk dúlnak világszerte, és az európai választások eredménye is elgondolkodtatóan alakult – ez csak néhány olyan geopolitikai fejlemény, amely igencsak felforgathatja a stabilitást és a nyugalmat kedvelő befektetők gondolkodását, akik régi-új eszközök „felfedezésével” reagálhatnak a bizonytalan helyzetre.

Újra divatba jöttek az aranyrudak / Fotó: Shutterstock

Már a pályán

Az arany ára már eddig is szinte töretlen emelkedésben volt az elmúlt hónapokban.

Fél éve 2000 dollár körül jegyezték, mostanra egészen 2450 dollár dollár köré drágult uniciánként, és néhány napja csúcsot döntött 2484 dolláron,

hétfő délelőtt pedig 2410 dollár körül állt a jegyzés. Azaz Biden visszavonulására nem reagáltak hisztérikusan a befektetők, de további bizonytalanság, hogy Kamala Harris megszerzi-e a hivatalos jelöléséhez szükséges támogatást. Közben Trump támogatottsága egyértelműen nőtt az ellene bő egy hete elkövetett merényletkísérlet óta.

Ha a republikánus Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke, az bizonyosan gazdaságpolitikai fordulatot is hoz magával.

Valószínűleg gyengíteni fogja a dollárt, ami az arany malmára hajtja a vizet, azaz további aranyvásárlási lázat hozhat magával.

Más vélemények szerint a valószínűleg emelkedő kereskedelmi vámok, az amerikai–kínai feszültség élesedése, a lazább költségvetési politika következtében emelkedhetnek az állampapírhozamok, ami miatt akár el is fordulhatnak az aranytól a befektetők.

Tradicionális érték vs. trendi eszközök

Tény, hogy az utóbbi időben a fiatalabb és a középkorú befektetői réteg is felfigyelt az aranyra. Persze ez nem jelenti azt, hogy a fiatalok ne vásárolnák szívesen a kriptoeszközöket, vagy éppen ne vennének részt a mémrészvényralikban.

Ugyanakkor a hagyományos, kiszámítható értékmegőrző szerepe, „kincsképzés” lehetősége felértékelődött a befektetők szemében.

A Bank of America privátbanki részlegének friss tanulmánya szerint a 43 év alatti gazdag befektetők 45 százaléka birtokol aranyat – ezek egyértelműen kimagasló adatok. A helyzet azért is megdöbbentő, mert az aranyat, az állampapírokat és a készpénzt általában unalmasnak találják – mondta Liz Young Thomas, a SoFi digitális pénzügyi szolgáltató cég befektetési stratégiájának vezetője a Reutersnek. Hangsúlyozta azt is, hogy ennek a trendszerű aranyár-emelkedés is az oka.

Ha gyors megtérülést látnak, akkor persze beszállnak

– tette hozzá.