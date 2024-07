Az Nvidia és társai vállukra vették a tőzsdét

Kényelmes helyzetben van a Fed. De nézzük meg közelebbről, hogy miért is. Egyrészt a vállalati eredmények egészen jól alakultak az Egyesült Államokban a második negyedévben, és ez várható a közeljövőben is; a piacok nem esnek, sőt, az S&P500 abszolút csúcs közelében van, még akkor is, ha a koncentráció magas a piacokon (kevés vállalat vezeti az indexeket).

A Federal Reserve-nél elégedetten szemlélhetik a gazdasági mutatókat /Fotó: AFP

Az Egyesült Államokban a munkanélküliség alakulásában sem várhatunk semmilyen kirívó, negatív eseményt. Emellett az infláció viszonylag kordában van, jelenleg éves szinten 3,3 százalék. A kisvállalati optimizmus újból felépülőben, és a GDP-növekedés is rendben van, igaz, az atlantai Fed real-time GDP-mutatója az elmúlt egy hónapban 4 százalékról 2 százalék alá csökkent, majd ma már 3 százalék körül mozog (némi volatilitás mellett).

Azaz a Fed helyzete – kényelmes. Nem kell rohannia, nem kell különösebben azzal foglalkoznia, mikor és miért nyúl a kamatokhoz, jelenleg az idő mintha csakis a központi banknak dolgozna.

Mindezt a piac is látja és látta, hiszen a történelem egyik leghosszabb olyan időszakát éljük, amikor az S&P500 nem esett 2 százaléknál nagyobb mértékben. Már több mint 330 nap telt el azóta, hogy legutóbb 2 százalékkal csökkent az index. (A modern kor egyik rekordja a 2003 és 2007 között látott majdnem ezer ilyen nap).

Nyakunkon a gyorsjelentési szezon

Ez a helyzet talán most lehetőséget teremt majd arra, hogy a makró és a monetáris politika ne vigye el a show-t az amerikai piacokon vállalati eredmények elől, hiszen tudjuk, júliusban már gyorsjelentési szezon lesz. Reméljük, hogy lesz itt bőven látnivaló, ami a vállalati eredményeket illeti. Az elmúlt napokban számos elemzést, hírlevelet lehetett olvasni, amelyek központi témája a hét vezető részvény, s vele a mesterséges intelligencia (MI) vállalatokra, munkavégzésre, befektetésekre és GDP-re vonatkozó hatása.

Forró napok jönnek a Wall Streeten / Fotó: AFP

Hogy tisztán lássunk, az Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft és Nvidia következő 2-3 éves egy részvényre jutó nyereségének (EPS) növekedése számos elemzés szerint elérheti 20-40 százalékot. Ezzel szemben a többi S&P500-at alkotó vállalat medián eredménybővülése 10 százalék körül szóródik.