Beállt a sorba a BofA is: a vártnál jobb eredmény a nagybanktól

Bár nettó kamatbevételei számottevően visszaestek, így is a várakozások feletti negyedéves eredményről számolt be a keddi piacnyitás előtt a Bank of America (BofA), s ezzel folytatta a tengerentúli nagybankok kedvező jelentéseinek sorát.

A második legnagyobb amerikai pénzintézet 0,80 dolláros egy részvényre jutó nyereséget (EPS) jelentett, három centtel meghaladta az LSEG elemzői konszenzusában szereplő prognózist. A bankóriás 25,54 milliárd dolláros háromhavi bevétele ugyancsak jobb lett a 25,22 milliárd dolláros előrejelzésnél. A hitelező bevétele alig 1 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest.

Nyeresége ugyanakkor éves alapon 6,9 százalékkal 6,9 milliárd dollárra apadt április és június között, amiért elsősorban a magas kamatkörnyezetben visszaeső nettó kamatbevételek okolhatók.

Az utóbbi 3 százalékkal 13,86 milliárd dollárra csúszott vissza, ami lényegében megfelelt az elemzők által prognosztizáltnak.

A BofA 1,5 milliárd dollárt különített el a nem teljesítő hitelekre az időszak során, ami magasabb az első negyedévi 1,3 milliárdos és az egy évvel korábbi 1,1 milliárdos céltartaléknál.

Brian Moynihan vezérigazgató már áprilisban figyelmeztetett, hogy a nettó kamatbevételek (a kihelyezett hitelekért kapott kamatok és a banknál lekötött betétekre fizetett kamatok különbözete) a második negyedévben mélypontra süllyedhetnek. A Bank of America jelentése ezzel beillik a korábban jelentő tengerentúli szektortársak sorába. A múlt héten

a JPMorgan,

a Wells Fargo

és a Citigroup

egyaránt a piaci várakozásokat felülmúló eredményről számolt be, a jó sorozatot hétfőn a Goldman Sachs is folytatta.

A befektetők kedvezően fogadták a gyorsjelentést, a Bank of America részvényeinek kurzusa másfél százalékot emelkedett a tőzsdenyitás előtti tengerentúli elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta közel negyedével drágult a bankpapír.