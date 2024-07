Közel fél éve nem volt ennyire gyenge a bitcoin, és lesz ez még rosszabb is

A befektetők azonban továbbra is optimisták: a határidős jegyzéseknél a 100 ezer dolláros bitcoinárfolyamra feltett tétek vannak jelen a legnagyobb mennyiségben, ahogy a januárban debütáló ETF-ek is pozitív fordulatot mutatnak – a mélypont elérése környékén, pénteken ugyanis egy hónapja nem látott mennyiségű tőke áramlott be az alapokba, ami azt mutatja, az intézményi oldal is átmenetinek tekinti a mélyrepülést.