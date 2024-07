Hatalmas profittal készül Magyarországra a kínai akkumulátorgyártó

A globális piacvezető akkumulátor-gyártó, a Debrecenben óriásgyárat építő Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) 13,4 százalékkal, 12,35 milliárd jüanra, átszámítva 1,71 milliárd dollárra növelte adózott nyereségét a második negyedévben, enyhén felülmúlva az elemzői várakozásokat – derül ki a cég pénteken publikált gyorsjelentéséből.

A CATL negyedéves adózott profitja meghaladta az 1,71 milliárd dollárt / Fotó: GettyImages

A gyenge első negyedévi profitot 17,7 százalékkal fejelték meg. A cég bevétele 87 milliárd jüan volt (12,05 milliárd dollár), ami éves összevetésben 13,2 százalékos visszaesést, az előző negyedévihez képest viszont 9,1 százalékos javulást jelez. A befektetők szempontjából legérdekesebb adat, a bruttó haszonkulcs ugyanakkor megragadt 26 százalékon.

A CATL ellenszélben is jól muzsikál

Az adatokat pozitívan fogadták a sencseni tőzsdén jegyzett vállalat befektetői, a részvényárfolyam 0,9 százalékos erősödéssel zárta a pénteki kereskedést. Ezzel együtt az akkumulátorgyártó vállalat kurzusa 16 százalékot ralizott az idén, miközben a Bloomberg Electric Vehicle Price Return Indexe – amely az elektromosjármű-gyártók, akkumulátorgyártók és egyéb alkatrész-beszállítók tőzsdei teljesítményét követi –, ugyanebben az időszakban 25,3 százalékkal csökkent – írja az amerikai hírügynökség.

Az erősebb tőzsdei teljesítményben nyilvánvalóan szerepet játszott, hogy a CATL a megkerülhetetlen beszállítók közé tartozik az elektromosautó-gyártásban, globális piaci részesedése a dél-koreai SNE Research piackutató adatai szerint a januártól májusig tartó időszakban egészét tekintve 37 százalékos volt,

a Tesla,

a BMW,

a Volkswagen,

a Mercedes-Benz,

a General Motors

és a kínai autóipar apraja-nagyja

számára ő szállítja a legkorszerűbb technológiák felhasználásával készített akkumulátorokat. A világ legnagyobb EV-piacán, azaz Kínában a CATL részesedése 45 százalék körüli a China Automotive Battery Innovation Alliance adatai szerint. Nemrég azonban még 50 százalék fölött is járt a mutató.

Az akkumulátorok piacán is éles árverseny folyik, amit most vártnál durvábban fékeződő világpiaci kereslet határoz meg, és amelyet az alábbszálló nyersanyagárak is nagyban befolyásolnak. A gyártók ennek megfelelően csökkentik az áraikat, s ebben a CATL-nak hatalmas tartalékai vannak, rugalmasan tud a piac rezdüléseire válaszolni. Ez az éves összevetésben kimutatott 13,2 százalékos bevétel-visszaesést is megmagyarázza.