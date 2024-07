Fekete szerda a csippiacon: 500 milliárd dollár vált köddé

Valóságos vérengzés zajlott szerdán a tőzsdéken jegyzett félvezetőipari vállalatok körében, miután kiszivárgott, hogy a Biden-adminisztráció az eddigieknél is szigorúbban korlátozná a csipgyártó berendezések, termékek exportját Kínába. Egy hatályos törvény értelmében Washingtonnak joga van a korlátozni vagy megtiltani az amerikai technológiát bármilyen formában alkalmazó, külföldön dolgozó vállalatok exporttevékenységét, ha az egy általa szankcionált országba irányul.

A csippiacon dúló politikai csaták szerdán leverték a részvényárfolyamokat / Fotó: Shutterstock

E törvény alapján szabtak ki például korábban orbitális bírságokat a kerülő úton Iránba szállított különféle berendezések, termelőeszközök gyártóira, ha azok mégis üzleteltek a perzsa állammal.

Újabb csippiaci korlátozásokkal sokkolják a szektort

Nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva Washington már eddig is folyamatosan szigorította a Kínába irányuló technológiai transzfereket, noha a csipipar szereplői többször is kérték a korlátozások enyhítését, s időközben a kínaiak a megszerzett tudásukat kamatoztatva maguk is világraszóló eredményeket tudtak felmutatni az iparágban. Különösen az Amerikából gyakorlatilag kitiltott Huawei okozott e téren meglepetéseket.

A félvezetőiparra vonatkozó közelgő exportszigorítások hírére elindul eladási hullám több mint 500 milliárd dollárnyi értékvesztést okozott a szektor vállalatainak tőzsdei kapitalizációjában. Az már csak olaj volt a tűzre, hogy a Joe Biden elnökhöz hasonlóan Kína-fóbiában szenvedő republikánus elnökjelölt, Donald Trump is megnyilatkozott a témában.

Donald Trump „védelmi pénzt” szedne Tajvantól / Fotó: AFP

A Fehér Ház újbóli bevételére készülő Trump a Bloomberg Businessweeknek adott interjújában sérelmezte, hogy az Egyesült Államok a globális ellátás szempontjából kiemelkedő fontosságú tajvani csipgyártásból nem profitál, viszont védelmet biztosít az országnak a kínai fenyegetettség ellen. Trump gyakorlatilag védelmi pénzt követelne a szigetországtól, amelyet rögtön meg is vádolt azzal, hogy nagyjából száz százalékban lenyúlta az amerikai csipgyártást.

A TSMC nem politizál, inkább profitot termel

Túl a megjegyzés gazdasági vetületén, sokan úgy értelmezték Trump mondatait, hogy ha újra elnökké választanák, akkor Tajvan területi integritása és a térség status quója is könnyen felborulhat, mivel Trump nem sietne mostani szövetségese segítségére egy súlyosabb konfliktus kirobbanása esetén.