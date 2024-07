A Duna House-leány új partnerrel száll be az Otthonfelújítási Programba

Stratégiai partnerségre lépett egymással a Duna House Group új üzletága, a DH Energy és a Lehel cégcsoport az ügyfelek egyablakos kiszolgálása érdekében – közölte a Duna House hétfő reggel.

A Duna House-leány új partnere a Kádár-kockáknak is szakértője / Fotó: Shutterstock

Az együttműködésnek köszönhetően a DH Energy szakértői által a lakossági és kisvállalati ügyfelek számára kínált energiahatékonysági megoldások megvalósulását kivitelezői oldalról a Lehel csoporthoz tartozó Aluradiátor Projekt Kft. biztosítja majd, így az Otthonfelújítási Programban részt vevő ingatlantulajdonosoknak a kezdeti lépésektől, a kivitelezésen át, egészen az utótanúsítvány elkészítéséig, valamint a pályázat lezárásáig a két vállalat közösen nyújt teljes körű támogatást.

Ahogy a DH Csoport egésze, úgy az energetikai láb, a DH Energy is törekszik arra, hogy ügyfelei számára egyablakos rendszerben, az elméleti megoldásokon túl a kivitelezés terén is megbízható alternatívát kínáljon, ezért kötött stratégiai megállapodást a nagymúltú és szintén országos lefedettséget biztosító Lehel cégcsoporttal, amely az Otthon Melege Programban közel 4000 távfűtéses lakás komplett épületgépészeti felújítását végezte el, átlagosan 20-27 százalék rezsicsökkenést elérve

– nyilatkozta Deme Roland, a DH Energy Zrt. vezérigazgatója.

„Az elmúlt években az építőanyagok drágulásától és a szakemberhiánytól volt hangos a sajtó, érthető tehát, ha az ingatlantulajdonosok még mindig nehezen vágnak bele a költségesnek és idegőrlőnek tűnő felújítási munkálatokba, holott az energetikai beruházások és korszerűsítések olyan életszínvonal-javulással járó, értéknövelő beruházások, melyek jelentős anyagi előnyt is biztosítanak a tudatos ingatlantulajdonosoknak”

- tette hozzá egyebek között.

Az Aluradiátor Projekt Kft. a Lehel csoport tagjaként 1968 óta foglalkozik alumíniumradiátor-gyártással. A Lehel Viking és Panel radiátorai szinte minden – az Otthonfelújítási Program egyik fő célcsoportjaként is számontartott – „Kádár-kockában” és panellakásban is megtalálhatók, valamint bekerültek az ÉMI kulcstermék-nyilvántartásába is.