Egy lépéssel megint közelebb került a Fed a kamatcsökkentési periódus startjához

Joggal merülhet fel, hogy miért óvatoskodnak még mindig az amerikai jegybankárok, ha csökken az árnyomás és a munkaerőpiaci folyamatok is kedvezőek. A kulcs a lakhatási infláció. Bár a munkaügyi minisztérium adatai azt mutatják, hogy az infláció a vártnál hűvösebb, de az a kilátás, hogy a lakástulajdonosok többsége emeli a bérleti díjakat, ellensúlyozhatja az alacsonyabb árak hatását. Még májusban is forró volt a lakhatási infláció, amely jellemzően hónapokkal elmarad a széles piaci árhullámtól, s év per év alapon 5,4 százalékot mért a Munkaügyi Statisztikai Hivatal.

Mindenesetre, a múlt havi dotplot tábla szerint

a Fed legtöbb tisztviselője arra számít, hogy idén egyszer vagy kétszer csökkentik a kamatlábakat,

ha az infláció lassul, s a növekedés szilárd, de nem túlságosan gyors. A következő ülés időpontja: július 30-31. A piacok most arra összpontosítanak, hogy a tisztviselők ezen a találkozón erősebb utalásokat adnak-e arra, hogy a következő, szeptemberi találkozójukon csökkentik a kamatlábakat.