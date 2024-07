Fordulat után lehet az arany árfolyama

Kimondottan érdekesen fest az arany árfolyama az utóbbi hetekben. Május eleje és július eleje között többször is eljutott a 2280-2300 dolláros szintek közelébe a nemesfém, azonban sikeresen vizsgázott ezeken a szinteken. Látható, hogy az év elején volt nagyobb lendületben az arany, azonban 2400 dollár környékén megakadt az erősödés, ezt követően kezdett korrekcióba és oldalazásba.

Érdemes lehet az arany árfolyamát figyelni az év második felében / Fotó: AFP

A támaszok sikeres tesztelése után az 50 napos mozgóátlag áttörése már újabb pozitívum lehet, erre került még sor pár napja, egyelőre pedig sikeresen ragadt 2350 dollár felett az arany. Látható, hogy technikailag így már a korábbi csúcsok felé kacsingathat a nemesfém, de a heti grafikon alapján akár egy új sávban való mozgásként is értelmezhetjük az elmúlt hónapokat, aminek felső szára már 2500 dollár körül található, ez pedig lélektanilag is fontos szint lehet az arany számára.

Fundamentálisan közben ki kell emelni, hogy az EKB kamatcsökkentési ciklusba kezdett a júniusiban, miközben a várakozások szerint a Fed is hasonlóra készülhet idén. Az árazásból egyelőre úgy tűnik, hogy év végéig az EKB 2-3 kamatvágást hajthat végre, míg a Fed kapcsán 1-2 körül mozognak a várakozások.

A dollár és eurókamatok csökkenése feltehetően az arany számára sem jelentenének rosszat, persze ez függ az infláció alakulásától is.

Ugyanakkor egyelőre úgy látszik, hogy a 2010-es évekre jellemző inflációs környezet még jó ideig nem térhet vissza, a szolgáltatásoknál látható inflációs mutatók alapvetően ennél jóval magasabb szinten mozognak. A reálhozamok oldaláról így akár némi csökkenést is lehet várni, ami szintén az arany kapcsán jelenthetne némi vonzerőt, nem is meglepő, hogy az arany iránt a jegybankok felől is mutatkozik kereslet.

A geopolitikai kockázatok pedig szintén jelen vannak, melyek rövid-közép távon többször is az aranyra irányították a figyelmet az előző negyedévekben is. A piaci volatilitást jelző VIX index kapcsán látható, hogy a bizonytalanság valamelyest csökkent, ugyanakkor rövid távon könnyedén elő tudnak fordulni gyors hangulatváltozások, ez pedig az arany kapcsán sem teljesen közömbös. A fentiek alapján így érdemes lehet figyelni a nemesfémet az év második felében is.