Riadoznak, vagy riogatnak: Kína állítólag gyilkos drónokat fejleszt az oroszoknak

A kínai és orosz vállalatok egy Ukrajnában telepített iráni modellhez hasonló támadó drónt fejlesztenek – értesült a Bloomberg hírügynökség az ügyben jártas európai tisztviselőktől. A vállalatok már tavaly tárgyaltak az iráni Shahed drón lemásolásáról, idén pedig megkezdték a fejlesztést és tesztelést az oroszországi szállításra való felkészülés érdekében.

A kínai drónokat még nem használják Ukrajnában / Fotó: AFP



A Bloomberg emlékeztet, hogy ha Oroszországot Shahed-szerű támadórepülőgéppel látnák el, az az Egyesült Államok és szövetségesei többszöri figyelmeztetése ellenére is elmélyítené Peking Oroszországnak nyújtott támogatását. Miközben korábbam Hszi Csin-ping elnök arra törekedett, hogy Kínát semlegesnek állítsa be az ukrajnai konfliktusban. Amerikai tisztviselők szerint a Kínával szembeni szankciók példátlan eszkalációját eredményezné, ha Kína valóban drónokat fejlesztene Oroszországnak.

Az ügyben jártas személyek szerint Kína mérlegeli, hogy küldjön-e teljesen felépített pilóta nélküli légijárműveket, de közben olyan alkatrészeket szállít, amelyeket támadó drónokká lehet átalakítani.

Mindamellett az Egyesült Államok továbbra sem jutott arra a következtetésre, hogy Kína fegyvereket szállítana Oroszországnak.

Zelenszkij: nincs bizonyíték a drónok szállítására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloomberg televíziónak adott szerdai interjújában elmondta, hogy elolvasta ezt a jelentést. Ahogy fogalmazott:

Nincs 100 százalékos bizonyítékunk arra, hogy kínai fegyvereket szállítanak Oroszországba. Hozzátéve: a kínai elnök azt ígérte neki, hogy erre nem kerül sor.

Oroszország a háború kezdete óta több ezer Shahed drónt használt Ukrajna ellen, sőt gyárat is épített az iráni fejlesztésű technológia tömeggyártására, amelynek megépítése viszonylag olcsó. De Oroszország továbbra is olyan országokra támaszkodik, mint Észak-Korea és Irán, bár kritikus alkatrészeket Kínából is beszereznek.