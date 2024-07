Felfedik lapjaikat Amerika üdvöskéi, a piacok is beleremeghetnek

Kiugró negyedévet tudhat maga mögött az Nvidia és a Microsoft nevével fémjelzett technológiai szektor is, ami a mesterséges intelligencia előretörésének is köszönhetően éves alapon 17 százalékkal erősödő profitban nyilvánulhat meg. A technológiai cégek ezt mind közül a legmagasabb, közel tíz százalékos bevételbővüléssel is alátámaszthatják.