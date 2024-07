Váratlanul több tízmilliárd dollárral megtolták a japánok a jent

Némileg meglepte a nemzetközi pénzpiacokat, hogy a Bank of Japan egy új taktikát vetett be a jen erősítésére. Csütörtökön este 22 milliárd dollárt öntöttek a rövid távon amúgy is nyerésre álló japán deviza további erősítésére.