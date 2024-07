Kihasználták a bitcoin szakadását a spekulánsok, tolongtak a tokenekért a mélyponton

A nap legnagyobb nyertese a BlackRock alapja volt, amely 187,2 millió dollárra tett szert, de jól járt a Fidelity is, amely 61,5 millió dollárt vont be. Külön érdekes, hogy a rendre mínuszokat mutató Grayscale-alap is pluszban zárta a napot, 25,1 millió dollár áramlott be hozzá.