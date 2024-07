Egyre több a kriptós befektetési lehetőség a konzervatívabbaknak is

A kriptovaluta-piacokon való részvétel mindenképpen jó lehetőséget biztosít a portfólió diverzifikációjára és a hagyományos eszközosztályokhoz képest eltérő hozamok elérésére. A blockchaintechnológia mögötti innováció ráadásul további növekedési potenciált hordoz, ami a jövőbeni befektetések szempontjából vonzó lehet.

Fotó: Omar Marques

A kriptovaluták világában ráadásul a konzervatív befektetők számára is egyre több lehetőség nyílik, köszönhetően a különböző kriptoalapú ETP-k (Exchange Traded Product, azaz a tőzsdén kereskedett befektetési eszközök) bevezetésének. Ezek az ETP-k már régóta jelen vannak a piacon, és komoly lépést jelentenek a hagyományos befektetési eszközök és a digitális valuták közötti szakadék áthidalásában.

Európában számos kripto-ETP érhető el, amelyek közül kiemelkedik az ETC Group MSCI Digital Assets Select 20, amelyet 2023 áprilisában vezettek be a Deutsche Börse XETRA, majd 2024 januárjában az Euronext Paris tőzsdékre. Ez az ETP a 20 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovalutát követi, lefedve ezzel a kriptopiac 85 százalékát. A portfólióban olyan kriptovaluták találhatók, mint

a bitcoin (BTC),

az ethereum (ETH)

és a solana (SOL),

míg a stabilcoinok és a mémcoinok ki vannak zárva a kosárból.

Egy másik jelentős ETP a VanEck Solana ETN, amelyet már 2021. szeptember 13-án bevezettek. Ez az ETP kifejezetten a Solana kriptovalutára összpontosít, lehetőséget biztosítva a befektetők számára, hogy részesedjenek ennek az ígéretes blokkláncprojektnek a növekedéséből.

Az európai piacon elérhető további jelentős kripto-ETP-k közé tartozik az ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) és az ETC Group Physical Ethereum (ZETH), amelyek fizikai kriptovalutával fedezettek, és különböző európai tőzsdéken kereskedhetők. Ezek az ETP-k szabályozott piacon érhetők el, és lehetőséget nyújtanak a befektetők számára, hogy anélkül fektessenek be a kriptovalutákba, hogy közvetlenül birtokolnák azokat, csökkentve ezzel a privát kulcsok elvesztésének kockázatát.

A BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) árfolyama a témában írt legutóbbi, tavaly novemberi cikkem írásakor 32,1 euró volt, és mostanra 49,9 euróra emelkedett, ami 55 százalékos növekedés. Ez a tendencia is azt mutatja, hogy a kriptovaluták iránti érdeklődés és bizalom folyamatosan növekszik a befektetők körében.

Bár a kripto-ETP-k rengeteg lehetőséget kínálnak, a befektetőknek tisztában kell lenniük a kockázatokkal is.

Az MT Gox egykori bitcointőzsde összeomlása és az ebből eredő károk is példázzák, hogy a kriptopiac milyen volatilis és kockázatos lehet. Az MT Gox visszafizetései hamarosan megkezdődnek, ami újabb fontos esemény a kriptopiac történetében.