Lazítási lázban a Wall Street

Az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve (Fed) szerdai ülésének nagy kérdése, hogy a döntéshozók milyen erős jelzést adnak a közelgő kamatcsökkentésről. Előzetesen arra számítanak az elemzők, hogy egyelőre stabilan tartják az irányadó rövid lejáratú kamatlábat az 5,25 és 5,5 százalék közti sávban, amely egyébként két évtizedes csúcs. Eközben viszont már előkészítik a szeptemberi kamatvágást.

Vajon megkezdik a szeptemberi kamatvágás előkészítését? / Fotó: AFP

A The Wall Street Journal szerint a Fed nyilatkozata arra utal majd, hogy a szeptemberi kamatcsökkentés valószínűbb, mint a tartás. Míg az infláció közelmúltbeli javulásának és a kockázatok kisimulásának hangsúlyozása előkészíti a terepet, hogy Jerome Powell elnök a sajtótájékoztatón már a közeli kamatcsökkentésről beszélhessen.

Powell szélesebbre nyithatja az ajtót

Egyes elemzők úgy vélik, hogy Powell még szélesebbre nyitja az ajtót a szeptemberi csökkentés előtt, anélkül, hogy kifejezetten elkötelezné magát bármilyen lépés mellett. Nem szabad elfelejteni, hogy az óvatos ajtónyitáson már túl vagyunk , hiszen Powell már a hónap elején arról beszélt, hogy a munkaerőpiac további hűtése nem kívánatos.

Ha az inflációs adatok mostantól szeptemberig rendben lesznek, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy elkezdődhet a kamatcsökkentés

– vélte William English, a Fed korábbi vezető tanácsadója.

A kamatcsökkentés lehetősége már az év elején is szóba került, ám a meglepően erős februári és márciusi inflációs értékek lesodorták a napirendről ezt a lehetőséget.

Az elmúlt hónapok mérséklődő inflációja azonban újra megágyazott a közeli kamatcsökkentésnek,

bár némi késedelmet okoztak a lakhatási infláció kockázatai. A gazdaság vártnál nagyobb lassulására utaló jelek, különösen a befagyott lakáspiac és az alacsony jövedelmű fogyasztók visszafogottsága kényelmes helyzetbe hozta a jegybankárokat.

Miért nem vágnak már most?

Joggal merülhet fel kérdésként, hogy miért nem vágnak már júliusban. Korábbi Fed-tisztségviselők és magánszektorbeli elemzők sora állítja, a szeptemberi kamatcsökkentést indokoló összes érv – kedvező inflációs hírek, lassabb költekezés, visszafogottabb munkaerő-felvétel – már most is rendelkezésre áll, vagyis a központi bank akár már most szerdán is csökkenthetné a kamatlábakat.