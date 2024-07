Meglepőt húzott a japán jegybank

A Reuters által megkérdezett elemzők több mint háromnegyede arra számított, hogy a japán jegybank nem változtat a kamatszinten, miután a japán központi bank márciusban vetett véget a negatív kamatok és a kötvényhozamok kontrollja időszakának.

Ueda korábban arról beszélt, hogy a jegybank tovább emelheti a kamatokat, ha az emelkedő bérek a szolgáltatások árában is megjelennek, és tartósan 2 százalék körül tartják az infláció ütemét. Ugyanakkor azt is ismertette, hogy olyan kamatszintet céloz meg, amely a növekedést nem fogja vissza, de nem is élénkíti, amit az elemzők 0,5–1,5 százalék körüli szintként értelmeztek.