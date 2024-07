Mercedes: köhög a motor, olvad a profit

Döcög a szekér a Mercedesnél is, amely profitfigyelmeztetéssel lepte meg a piacot a péntek reggel kiadott negyedéves gyorsjelentésében, ezzel csatlakozva a másik ikonikus német luxusautó-gyártó céghez, a Porschéhoz. A cégek érvei hasonlók: a kereslet megcsappanása, különösen az eladásokban jelentős hányadot képviselő ázsiai térségben.

A Mercedes 496,7 ezer autót értékesített a második negyedévben / Fotó: AFP

A Mercedest ráadásul szokatlan módon minőségi problémák is hátráltatták, kiemelt piacán, Kínában visszahívást is kénytelen volt elrendelni emiatt. A stuttgarti székhelyű cég a modellváltás nehézkességével is magyarázta, hogy árbevétel-arányos korrigált profitrátája az idei üzleti évben nem éri el a megcélzott sáv felső határát, a 12 százalékot, s a 10–11 százalékos tartományban marad.

Olvad a Mercedes nyeresége

A tavalyi üzleti évben ez a mutató 9,5 százalékos volt, a bevétel 153,2 milliárd, a tiszta profit 14,53 milliárd euróra rúgott. Az első három hónapban még 13,5 százalékos profitráta a második negyedév végén 10,2 százalékra csúszott vissza.

Az idén kieső profit nem vágja ugyan földhöz a Mercedest, de intő jel arra, hogy a fenntartható nyereségtermelés érdekében valamit változtatniuk kell.

És így is tesznek. Ola Kaellenius vezérigazgató szerint a második fél évben debütáló, új felső kategóriás modelljeik révén ismét növekedési pályára fognak állni, s bár a gazdasági bizonytalanságok továbbra is fennállnak, úgy látja, hogy Európában a piaci hangulat javul, az amerikai piacon pedig „határozott lendületet” tapasztalnak a keresletben és az értékesítésben egyaránt.

Kínában a helyzet egyre képlékenyebb

Kína viszont más tészta, az ottani kilátásokkal kapcsolatban óvatosan fogalmaztak, utalva arra, hogy a belépő szintű és az alapmodellek szegmensében dúló verseny felerősödése kikezdi a Mercedes pozícióit. A luxuskategóriában viszont a Mercedes továbbra is állja a sarat Kínában. A cég tavaly globálisan minden ötödik autóját új generációsként adta el: a 2,044 milliós összmennyiségből

a villanyautók száma 240 ezer,

a hibrid hajtásúaké 162 ezer volt.

Az elektromos autók iránt töretlen kereslet szinte csak Kínában figyelhető meg, s ennek új lendületet adhat, hogy a pekingi kormány csütörtökön a duplájára emelte a lakosság autócseréjéhez nyújtott támogatást, egymillió forintnyi felső határral. Ebből a Mercedes is jól jöhet ki, bár autóik árában az említett összeg csak egy aprócska szeletet képvisel.