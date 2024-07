Microsoft: kihűlt a kávé, idegesek a részvényesek, leálltak a szoftverek

Összeomlott a légi közlekedés – a CrowdStrike hibáját a Microsoft mellett a fél világ megszenvedte / Fotó: Anadolu via AFP

A botrány a Microsoft Windows amúgy sem elsőrangú biztonsági megítélésének sem tett jót. Van tehát min javítani, farigcsálni. És lesz is miből.

A Microsoftnak ugyanis 15 százalékkal, 64,7 milliárd dollárra nőtt a negyedéves bevétele, ebből 19 milliárd dollárt rögtön el is vitt a mesterséges intelligencia alkalmazások fejlesztése és a kiszolgálásukhoz szükséges költséges infrastruktúra megteremtése, ide értve a szerverfarmok lízingjét is.

Az MI-fejlesztések zabálják a dollármilliárdokat

A befektetők már előző negyedévi 14 milliárd dolláros ilyen célú kiadások láttán is hüledeztek, de a Microsoft most erre még rá is tette egy lapáttal, jelezve, hogy a tőkeköltségek bizony emelkedni fognak még az júliussal indult 2025-ös üzleti évben is. Hiába, az MI integrálása a szolgáltatásokba rengeteg kiadással jár, s a Microsoft nem akar lemaradni ebben a nagy vetélytársakkal, így

a Meta Platformsszal

az Amazonnal,

és a Alphabettel

vívott versenyben. Ráadásul az MI-kiadásnövelés dinamikája ellentétes irányba halad az azt elsősorban hasznosító Microsoft Azure felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás bevételével.

Satya Nadella vezérigazgató a földön is a fellegekben jár: az MI-re alapozza a jövőt /Fotó: AFP

A Microsoft elmúlt években fő növekedési motorjának számító Azure ugyanis csalódást okozott a befektetőknek a mindössze 29 százalékos bővülésével, bár már az első negyedévben látott 31 százalékos tempó láttán is fanyalogtak. Amy Hood pénzügyi igazgató szerint

az Azure bővülési dinamikája tovább csökken az idén, a trendfordulót 2025 elejére teszi, akkorra érnek be és monetizálhatók a legfrissebb fejlesztések.

Az Azure konkrét bevételeit nem közölték, csak az azt magába foglaló, a kereskedelmi felhőtermékekből, irodai alkalmazásokból származó árbevételt, amely 21 százalékkal 36,8 milliárd dollárra nőtt – összhangban a Wall Street becsléseivel.